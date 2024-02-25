Тренировка с чемпионами: как в алтайском райцентре встречали звезд мировой лыжни

Февраль этого года богат на спортивные события в Алтайском крае. Но, пожалуй, их венцом стал приезд в Залесово сразу двух олимпийских чемпионов по лыжным гонкам – Александра Легкова и Юлии Ступак. Они провели мастер-класс на лыжне для всех желающих.

«Сюрреализм на залесовской земле»

«Невозможное – возможно», – такими словами начала свое выступление 19 февраля на сцене Дома культуры в Залесово председатель постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по спорту, культуре и молодежной политике, заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, многократная чемпионка Паралимпийских игр Татьяна Ильюченко. Она поприветствовала почетных гостей и выразила признательность за то, что они захотели, а главное – смогли приехать в сибирскую глубинку, чтобы пообщаться с теми, кто грезит о большом спорте.

И это было действительно невероятно. В переполненном зале, где уже не было даже стоячих мест, собрались ребята и взрослые из ряда районов края. Гостями стали даже томичи. Они не упустили возможность пообщаться со звездами мировой лыжни.

Громом оваций встречали именитых лыжников. Спорт­смены признались, что сибирские морозы их не испугали, а вот огромное количество пришедших на встречу искренне удивило.

«Я впервые буду выступать перед таким количеством детей», – сказала Юлия Ступак, явно волнуясь. А вот Александр Легков, видимо, научившийся говорить на большую аудиторию будучи комментатором соревнований на телеканале «Матч», был словно в своей тарелке: много шутил и говорил о том, что «невозможное возможно».

Соперник один – секундомер

Во время встречи олимпийцам задавали совершенно разноплановые вопросы: от того, как происходит выбор тренера, до того, как Александр Легков хотел в юности стать пародистом. Но это больше вопросы от взрослых, а вот дети поднимали простые, но важные для них темы:

– А почему вы выбрали именно лыжи?

А. Легков: «Я не выбирал. Сначала занимался хоккеем, но это оказалось дорого для моей семьи. Потом ушел в биатлон, где на меня обратили внимание тренеры по лыжным гонкам. С этого все и началось. Хорошо помню тот момент, когда меня взяли в команду, а потом мне купили хорошие лыжи. Это было очень значимо. Надо было оправдывать доверие. И я начал ездить по юниорским стартам. Но все товарищи по команде возвращались с медалями, а я без. Только палки ломал. Возникало порой отчаяние, но работать не прекращал. Важно честно отвечать себе в конце дня на вопрос: а выложился ли ты на все 100%? Если нет, то день прошел зря. Устал? Болен? Иди отдыхай! Тренеры никогда не держали.

Ю. Ступак: «Я, как и Саша, тоже не выбирала. Брат занимался лыжами, привел меня. Вот и добегалась. Первые успехи пришли ко мне в 19 лет: на юношеском чемпионате мира 2014 года финишировала третьей в личном спринте и второй в эстафете. С этого все и началось».

– А как стать чемпионом?

А. Легков: «Я и Юля, и еще многие олимпийские чемпионы, родились в маленьких городах или даже селах. Дело не в условиях, по большему счету, а в стремлении. Теперь я точно могу сказать: чемпионом может стать каждый! И я уверен, что среди присутствующих есть те, кто способен покорить олимпийский пьедестал. Результат приходит тогда, когда медленно, но верно идешь к цели по ступенькам. Думать надо о деле, а не о медалях. Главный соперник на лыжне – секундомер. Остальное неважно. А жизнь после олимпийского золота меняется: теперь надо постоянно доказывать, что ты на что-то еще способен. Это как игра «Царь горы». Но я честно скажу: таких эмоций, что переполняют тебя, когда ты стоишь на олимпийском пьедестале и звучит гимн России, я больше нигде не испытывал! Это не передашь словами! И я всегда буду искать эти эмоции!»

– А чем вы занимаетесь в свободное время?

Ю. Ступак: «Я люблю танцевать. Нет у меня никакого стиля, просто это помогает расслабиться и поднимает настроение!»

А. Легков: «В свободное от тренировок время я тренируюсь! Вот такой замкнутый круг!»

– Какие переломные моменты были в вашей спортивной карьере?

Ю. Ступак: «После Олимпиады. Когда покажешь уровень, начинаешь разгонять себя, стремиться к еще большим результатам. Это непросто и в психологическом плане, когда твоя физиология сопротивляется нагрузкам».

А. Легков: «Вся жизнь – переломные моменты! Начиная от сломанных палок в юности до сегодняшнего дня. Самое сложное и нужное – это умение сделать первый шаг. В любом деле. Спорт – не исключение».

Средь берёз и сосен

В день визита олимпийцев погода была поистине сибирской – с утра столбики термометров в Залесово опустились на отметку минус 45 градусов. Однако к обеду, что называется, разгулялось: минус 25. Ребята, которые больше всего хотели разделить лыжню со спортсменами, не согласились отсидеться в зале. После фотосессии и раздачи автографов, а их, к слову, ребята просили оставить не только на постерах, но даже на куртках и щеках, отправились на лыжню.

Спортсмены приехали в Залесово по приглашению сельскохозяйственного предприятия «АлтайАгроСнаб». Его руководитель Александр Летягин сам с детства увлекается лыжами. Как он рассказал журналистам, в детстве, насмот­ревшись по телевизору соревнований по лыжным гонкам, брал свои лыжи и шел бегать. Теперь, став взрослым, тоже не упускает такой возможности. Только та лыжня, накатанная любителями, уже не устраивает. Для этого он приобрел ратрак PistenBully 100, который трамбует снег в боярышнике за селом, куда приходят любители зимнего спорта.

Его инициативу поддерживает и глава округа Александр Пластеев. С 2022 года в Залесово стали активно возрождать лыжный спорт. Молодой тренер спортивной школы Михаил Захарченко сумел за короткий период собрать в секцию более 30 мальчишек и девчонок, которые уже с успехом выступают за район на краевых соревнованиях. А по программе поддержки местных инициатив на лыжне установили 50 опор со светодиодными лампами. Именно эту новенькую и разнообразную по рельефу трассу обкатывали олимпийские чемпионы.

Секретами мастерства Юлия Ступак и Александр Легков делились с ребятами больше часа. Тренеры юных лыжников записывали все на видео, чтобы потом взять показанное на вооружение.

Общение с лыжниками такого уровня для подрастающих спортсменов не пройдет даром. Будут еще у нас свои Легковы и Ступак. Невозможное возможно!

Справка Алексадр Легков – олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебряный призер в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года; вице-чемпион в эстафете, бронзовый призер в эстафете чемпионата мира 2013 года, участник Олимпийских игр в Турине и Ванкувере; победитель многодневной лыжной гонки Тур-де-Ски 2013 года. В сезоне 2012/2013 стал обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционном зачете Кубка мира. Заслуженный мастер спорта России. Юлия Ступак – олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, трехкратный призер чемпионатов мира. Заслуженный мастер спорта России. Капитан Вооруженных Сил РФ.

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ЛИТВИНОВА Ксения Еще читают

Взято отсюда.

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