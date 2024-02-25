Тренировка с чемпионами: как в алтайском райцентре встречали звезд мировой лыжни

Февраль этого года богат на спортивные события в Алтайском крае. Но, пожалуй, их венцом стал приезд в Залесово сразу двух олимпийских чемпионов по лыжным гонкам – Александра Легкова и Юлии Ступак. Они провели мастер-класс на лыжне для всех желающих.
«Сюрреализм на залесовской земле»
«Невозможное – возможно», – такими словами начала свое выступление 19 февраля на сцене Дома культуры в Залесово председатель постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по спорту, культуре и молодежной политике, заслуженный мастер спорта России по лыжным гонкам, многократная чемпионка Паралимпийских игр Татьяна Ильюченко. Она поприветствовала почетных гостей и выразила признательность за то, что они захотели, а главное – смогли приехать в сибирскую глубинку, чтобы пообщаться с теми, кто грезит о большом спорте.
И это было действительно невероятно. В переполненном зале, где уже не было даже стоячих мест, собрались ребята и взрослые из ряда районов края. Гостями стали даже томичи. Они не упустили возможность пообщаться со звездами мировой лыжни.
Громом оваций встречали именитых лыжников. Спортсмены признались, что сибирские морозы их не испугали, а вот огромное количество пришедших на встречу искренне удивило.
«Я впервые буду выступать перед таким количеством детей», – сказала Юлия Ступак, явно волнуясь. А вот Александр Легков, видимо, научившийся говорить на большую аудиторию будучи комментатором соревнований на телеканале «Матч», был словно в своей тарелке: много шутил и говорил о том, что «невозможное возможно».
Соперник один – секундомер
Во время встречи олимпийцам задавали совершенно разноплановые вопросы: от того, как происходит выбор тренера, до того, как Александр Легков хотел в юности стать пародистом. Но это больше вопросы от взрослых, а вот дети поднимали простые, но важные для них темы:
– А почему вы выбрали именно лыжи?
А. Легков: «Я не выбирал. Сначала занимался хоккеем, но это оказалось дорого для моей семьи. Потом ушел в биатлон, где на меня обратили внимание тренеры по лыжным гонкам. С этого все и началось. Хорошо помню тот момент, когда меня взяли в команду, а потом мне купили хорошие лыжи. Это было очень значимо. Надо было оправдывать доверие. И я начал ездить по юниорским стартам. Но все товарищи по команде возвращались с медалями, а я без. Только палки ломал. Возникало порой отчаяние, но работать не прекращал. Важно честно отвечать себе в конце дня на вопрос: а выложился ли ты на все 100%? Если нет, то день прошел зря. Устал? Болен? Иди отдыхай! Тренеры никогда не держали.
Ю. Ступак: «Я, как и Саша, тоже не выбирала. Брат занимался лыжами, привел меня. Вот и добегалась. Первые успехи пришли ко мне в 19 лет: на юношеском чемпионате мира 2014 года финишировала третьей в личном спринте и второй в эстафете. С этого все и началось».
– А как стать чемпионом?
А. Легков: «Я и Юля, и еще многие олимпийские чемпионы, родились в маленьких городах или даже селах. Дело не в условиях, по большему счету, а в стремлении. Теперь я точно могу сказать: чемпионом может стать каждый! И я уверен, что среди присутствующих есть те, кто способен покорить олимпийский пьедестал. Результат приходит тогда, когда медленно, но верно идешь к цели по ступенькам. Думать надо о деле, а не о медалях. Главный соперник на лыжне – секундомер. Остальное неважно. А жизнь после олимпийского золота меняется: теперь надо постоянно доказывать, что ты на что-то еще способен. Это как игра «Царь горы». Но я честно скажу: таких эмоций, что переполняют тебя, когда ты стоишь на олимпийском пьедестале и звучит гимн России, я больше нигде не испытывал! Это не передашь словами! И я всегда буду искать эти эмоции!»
– А чем вы занимаетесь в свободное время?
Ю. Ступак: «Я люблю танцевать. Нет у меня никакого стиля, просто это помогает расслабиться и поднимает настроение!»
А. Легков: «В свободное от тренировок время я тренируюсь! Вот такой замкнутый круг!»
– Какие переломные моменты были в вашей спортивной карьере?
Ю. Ступак: «После Олимпиады. Когда покажешь уровень, начинаешь разгонять себя, стремиться к еще большим результатам. Это непросто и в психологическом плане, когда твоя физиология сопротивляется нагрузкам».
А. Легков: «Вся жизнь – переломные моменты! Начиная от сломанных палок в юности до сегодняшнего дня. Самое сложное и нужное – это умение сделать первый шаг. В любом деле. Спорт – не исключение».
Средь берёз и сосен
В день визита олимпийцев погода была поистине сибирской – с утра столбики термометров в Залесово опустились на отметку минус 45 градусов. Однако к обеду, что называется, разгулялось: минус 25. Ребята, которые больше всего хотели разделить лыжню со спортсменами, не согласились отсидеться в зале. После фотосессии и раздачи автографов, а их, к слову, ребята просили оставить не только на постерах, но даже на куртках и щеках, отправились на лыжню.
Спортсмены приехали в Залесово по приглашению сельскохозяйственного предприятия «АлтайАгроСнаб». Его руководитель Александр Летягин сам с детства увлекается лыжами. Как он рассказал журналистам, в детстве, насмотревшись по телевизору соревнований по лыжным гонкам, брал свои лыжи и шел бегать. Теперь, став взрослым, тоже не упускает такой возможности. Только та лыжня, накатанная любителями, уже не устраивает. Для этого он приобрел ратрак PistenBully 100, который трамбует снег в боярышнике за селом, куда приходят любители зимнего спорта.
Его инициативу поддерживает и глава округа Александр Пластеев. С 2022 года в Залесово стали активно возрождать лыжный спорт. Молодой тренер спортивной школы Михаил Захарченко сумел за короткий период собрать в секцию более 30 мальчишек и девчонок, которые уже с успехом выступают за район на краевых соревнованиях. А по программе поддержки местных инициатив на лыжне установили 50 опор со светодиодными лампами. Именно эту новенькую и разнообразную по рельефу трассу обкатывали олимпийские чемпионы.
Секретами мастерства Юлия Ступак и Александр Легков делились с ребятами больше часа. Тренеры юных лыжников записывали все на видео, чтобы потом взять показанное на вооружение.
Общение с лыжниками такого уровня для подрастающих спортсменов не пройдет даром. Будут еще у нас свои Легковы и Ступак. Невозможное возможно!
Справка Алексадр Легков – олимпийский чемпион в марафоне (50 км) и серебряный призер в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года; вице-чемпион в эстафете, бронзовый призер в эстафете чемпионата мира 2013 года, участник Олимпийских игр в Турине и Ванкувере; победитель многодневной лыжной гонки Тур-де-Ски 2013 года. В сезоне 2012/2013 стал обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционном зачете Кубка мира. Заслуженный мастер спорта России. Юлия Ступак – олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, трехкратный призер чемпионатов мира. Заслуженный мастер спорта России. Капитан Вооруженных Сил РФ.
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Взято отсюда.
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