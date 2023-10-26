28.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Политика
Бывший игрок «Зенита» признался, что не хочет возвращаться в футбол
Политика
Петербургский таксист спас тонувшего в Неве гражданина Китая
Политика
ХАМАС утверждает, что сектор Газа подвергся нападению со всех направлений
Спорт
В Киргизии стартовал кубок мира по бодибилдингу
Политика
“Неделя с депутатом”. Алтайские социалисты запускают онлайн-акцию в честь Дня рождения партии
Политика
Андрей Турчак в очередном докладе рабочей группы по СВО представил Президенту предложения по мерам поддержки участников спецоперации

Коллекция категорий

Бизнес234 Новости
Здоровье520 Новости
Новости Алтай2538 Новости
Новости Горняк243 Новости
Образование265 Новости
Общество517 Новости
Объявления82 Новости
Политика497 Новости
Спорт277 Новости
Платим за интересные новости!

Тренировка стратегических сил сдерживания прошла в России

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Владимир Путин наблюдал за ней по видеосвязи из ситуационного центра Кремля

Фото: kremlin.ru

ВС РФ провели тренировку стратегических сил сдерживания. Об этом сообщили на сайте Кремля.

По видеосвязи из ситуационного центра Кремля за ней наблюдал президент России Владимир Путин. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов выступили с докладами.

В тренировке были задействованы наземная, морская и авиационная составляющие силы ядерного сдерживания.

Военные отрабатывали “задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника”.

новости Алтайский

Источник

Добавить комментарий

Похожие новости