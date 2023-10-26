Тренировка стратегических сил сдерживания прошла в России
Владимир Путин наблюдал за ней по видеосвязи из ситуационного центра Кремля
Фото: kremlin.ru
ВС РФ провели тренировку стратегических сил сдерживания. Об этом сообщили на сайте Кремля.
По видеосвязи из ситуационного центра Кремля за ней наблюдал президент России Владимир Путин. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов выступили с докладами.
В тренировке были задействованы наземная, морская и авиационная составляющие силы ядерного сдерживания.
Военные отрабатывали “задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника”.
новости Алтайский
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