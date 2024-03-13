11 марта в Алтайском филиале Президентской академии театр-студия «SENSUM» под руководством студентки 4 курса Алтайского государственного института культуры Марины Завалишиной подготовила спектакль «Свечечка» по рассказу Юрия Казакова.

Свечечка – это трепетная история о взаимоотношениях отца и сына, о важности семейных уз и стремлении к мечтам, о воспоминаниях и надежде.

Актёры – студенты Академии – показали высокий профессионализм и очень точно передали эмоции своих персонажей. Спектакль также посетила Министр культуры Елена Безрукова.

Я был взволнован перед премьерой. Для меня сыграть в этом спектакле – это большая ответственность, и я рад, что мог достойно её вынести. Спасибо Марине за такую уникальную возможность проявить себя.

Александр Алейников Студент 1 курса юридического факультета

Я так же, как и Саша, был взволнован, но считаю, что для меня этот спектакль – это освобождение. Сыграв в нём, я почувствовал облегчение и радость. Временами было сложно вжиться в роль, найти нужные оттенки, но главное, что это удалось. Спасибо всем, кто пришёл на спектакль, для меня это было крайне важно.

Горец Никита Студент 3 курса направления «Экономика»

Материал подготовила студентка 2 курса направления «Медиакоммуникации» Анна Быкова.

Взято отсюда.

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