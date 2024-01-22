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Трепова* отказалась признавать свою вину в теракте на последнем слове

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Трепова* отказалась признавать свою вину в теракте на последнем слове

Арест. СИЗО Фото: Фото: pixabay.com

Трепова* заявила, что Татарский, погибший в результате теракта, показался ей добродушным. Она отметила, что принимает только моральную ответственность за теракт

Дарья Трепова* отказалась признавать вину в теракте в петербургском кафе, в совершении которого ее обвиняют. Она рассказала, что якобы не знала, кто такой Владлен Татарский, который погиб в результате взрыва, сообщают “Известия”.

“Я не желала ему смерти. Больно и стыдно, что моими руками устроили теракт”, – сказала Трепова.

Обвиняемая выступила в зале суда 22 января с последним словом. Она заявила, что принимает моральную ответственность за теракт и что ей стыдно и сложно подобрать слова, чтобы попросить прощения.

Трепова попросила направить дело на повторное следствие, а также назначить новую психолого-психиатрическую экспертизу. При этом приговор ей огласят уже 25 января.

Напомним, что теракт в баре “Патриот” в центре Санкт-Петербурга произошел 2 апреля 2023 года. Тогда Трепова подарила военкору Владлену Татарскому статуэтку в виде бюста на его творческом вечере. Статуэтка взорвалась, Татарский погиб, еще несколько десятков человек получили ранения.

*Внесена в федеральный список экстремистов и террористов.

Взято отсюда

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