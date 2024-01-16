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Трепова* рассказала о поручениях от куратора с Украины

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С ним ее познакомил журналист Попков, который обещал помочь с переездом на Украину

Трепова* рассказала о поручениях от куратора с Украины

Фото: ТАСС

Обвиняемая в теракте в петербургском кафе Дарья Трепова* заявила, что выполняла задания украинского журналиста Романа Попкова и его друга по кличке Гештальт. Как сообщает РИА Новости, в ходе суда она призналась, что после взрыва собиралась уехать на Украину.

На заседании Трепова* рассказала, что знала Попкова достаточно давно. Она переживала из-за проведения спецоперации и сочувствовала украинцам, а на волне эмоций написала журналисту и спросила, нет ли возможности поехать волонтером на Украину.

Тогда Попков написал, что готов помочь с переездом, а сам начал давать небольшие поручения. В частности, попросил купить незарегистрированные сим-карты и перевел за это деньги. Позднее он познакомил Трепову* с другом под ником Гештальт – настоящего имени она не знает. Именно он и прислал ей посылку с бюстом Владлена Татарского.

“Восьмого марта посылка приехала. <…> Гештальт спросил меня: “А ты догадалась, что в посылке? Там бюст Татарского!” Я посмеялась. Из такси мне выносят большую коробку, меня испугал ее размер. Я спросила у него: а это не как в случае с Дарьей Дугиной? Гештальт ответил, что нет-нет, там только микрофон и трекер”, – рассказала Трепова*.

По ее словам, ей показалось странным, что снизу был прикреплен пенопласт, под которым был небольшой металлический диск. Гештальт пояснил, что это “штука с микрофоном” – ее якобы надо снять для его работы.

Напомним, что взрыв произошел в кафе вечером 2 апреля – в результате происшествия пострадали 40 человек, а также погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Взрывное устройство было спрятано в статуэтке, которую военкору вручила Трепова*.

Изначально правоохранители завели дело по статье об убийстве общеопасным способом, но вскоре переквалифицировали его в теракт. Трепову* задержали и поместили в СИЗО на два месяца.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

новости Локтевский

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