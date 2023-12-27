Третий выпуск “Школы фермеров” прошел в Алтайском крае

Совместный проект Алтайского аграрного университета и регионального отделения Россельхозбанка «Школа фермера» на днях отметился третьим выпуском. За три года бесплатно пополнить свои знания смогли более ста человек, так или иначе связанных с сельским хозяйством.

Вспомнила молодость

В течение трех месяцев в очном и заочном формате обучались растениеводству и пчеловодству жители 20 районов края и Республики Алтай.

Наталья Бессуднова, юрист и бухгалтер КФХ «Бессуднов Э.В.», пошла в «Школу фермеров», чтобы узнать новинки агротехнологий и научиться применять в сельском хозяйстве информационные системы.

– Преподаватели нам постарались донести большой блок полезной информации, которую мы впитывали. Изучали агрономию, курс защиты растений, новую сельхозтехнику, основы информационных технологий, экономической теории, юриспруденции и вопросы налогообложения, – рассказывает представитель КФХ. – По итогу были зачеты и экзамены. В общем, почувствовали себя опять студентами, вспомнив молодость.

Каждый слушатель курсов защищал свой бизнес-проект.

Бессудновы планируют выращивать кукурузу на зерно. Вот Наталья и пыталась обкатать эту идею на преподавателях, понять, насколько выгодно это занятие в условиях Павловского района, в котором работает КФХ.

В ходе подготовки бизнес-проекта она изучила статистику возделывания этой культуры, технологию, посчитала экономическую часть.

– До этого у меня не было опыта работы в сфере экономики, но преподаватель с экономического факультета плотно работала со мной, и мы поняли, что проект достаточно выгоден, его можно воплотить в жизнь, что мы и сделаем в 2024 году.

А юрист из Барнаула Александр Измайлов хочет создать питомник декоративных растений. Изюминка его бизнеса в том, что насаждения будут стриженые. Такая топиарная продукция пользуется широким спросом у людей, проживающих в частных домах.

Александр остался доволен тем, как учили на курсах составлять бизнес-план. – Нам объяснили, какие нужны разделы, смысл каждого. И когда преподаватели из Россельхозбанка принимали зачет, то говорили, что у нас больше шансов получить кредит, чем у финансово неподготовленных людей, – вспоминает будущий фермер. – А агрономы научили правильно использовать севооборот, применять удобрения и химические средства защиты растений.

Слушатели школы успели посетить лучшие сельхозпредприятия, например, КФХ Анатолия Иванова, где рассказывали, как на практике применять передовые технологии, знакомили с сельхозтехникой в компании «Агротрак».

Получил удовольствие от учёбы

Юрий Василенко приехал из Горно-Алтайска. Он узнал о курсах от директора агарного колледжа, где преподает, а кроме этого, работает в ветеринарной клинике. Юрий давно занимается пчеловодством. Постигал эту науку с малолетства от отца. Уже взрослым читал специализированные книги, набирался опыта от пчеловодов через соцсети, но хотелось систематизировать свои знания и восполнить пробел в экономике, основы которой обещали дать преподаватели курсов. И не ошибся в своих ожиданиях.

– Во время занятий я просто получал удовольствие от уровня преподавания и полезности информации. Казалось, много знаешь об уходе за пчелами, но оказалось, что есть масса мелочей, поняв которые можно связать отдельные пазлы в целостную картину, – говорит пчеловод. – Нам читали лекции такие знатоки отрасли, как Алексей Сергеевич Попеляев и Сергей Валентинович Кузовлев.

Особенно учащимся понравилась поездка на пасеку Балашовых в Косихинский район. Отец и сын, используя приемы промышленного пчеловодства, содержат 800 пчелосемей. Они максимально механизировали как уход за насекомыми, так и откачку меда.

Сам Василенко вместе с отцом обслуживает около 50 ульев, но теперь, вооружившись новыми знаниями, хочет пересмотреть технологию пчеловодства, увеличить бизнес.

Есть идея в кооперации с другими пчеловодами приобрести линию по откачке меда. Тем более, такой кооператив в Горно-Алтайске уже работает. Его члены смешивают разные партии меда, поскольку такие большие и однородные по составу партии легче продавать оптом.

Основной проблемой у пчеловодов Василенко считает конфликты с фермерами из-за обработки полей инсектицидами. В летнее время он с пасекой кочует в Алтайский край. И тут аграрии вроде соблюдают закон о пчеловодстве, извещают об обработках, но это не помогает.

– Мне пришлось сняться с места, на котором я стоял 25 лет подряд, и уезжать, – жалуется Юрий.

Он считает, что агрономам хозяйств на пчеловодов в большинстве случаев плевать, они готовы заплатить штрафы, но обработать рапс от вредителей и тем самым спасти урожай, так как он стоит дороже.

Тем не менее Василенко предлагает искать точки соприкосновения, объяснять аграриям, что благодаря опылению пчелами урожайность таких культур, как гречиха, подсолнечник и другие увеличивается на треть.

В качестве положительного примера Юрий приводит кузбасских фермеров, применяющих на своих полях репелленты, которые отпугивают пчел, или использующих менее опасные инсектициды – 2–3 класса.

Пообещал поддержку

Поздравляя выпускников курсов, ректор АГАУ Николай Колпаков пожелал им не останавливаться на полученном объеме знаний.

– Их надо развивать, применяя на практике и пополняя теорию, – считает руководитель вуза.

В свою очередь замминистра сельского хозяйства Николай Халин отметил, что каждый труженик сельского хозяйства вносит свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. И напомнил, что государственная поддержка фермерского движения в крае растет.

– Поэтому обращайтесь к нам, в отдел малых форм хозяйствования, за консультациями. Если вы подготовите бизнес-планы, соблюдя определенные условия законодательства, мы готовы их рассматривать и выделять гранты на развитие до 6 млн рублей, – пообещал Николай Халин.

Также он порекомендовал использовать потребительскую кооперацию, поскольку, объединившись на определенных принципах с единомышленниками, можно повысить жизнеспособность своих планов. В пример замминистра привел созданный в этом году кооператив «Пасеки Сибири».

– Он будет претендовать на поддержку в размере 10 млн рублей. И у меня есть уверенность, что кооператив ее получит, – сказал замминистра.

ШУМИЛОВ Евгений Еще читают

Взято отсюда.

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