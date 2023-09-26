Тревожная поправка: в Республике Алтай опасаются поглощения Алтайским краем

На въезде в Республику Алтай во время во время ретропробега к 100-летию Чуйского тракта Фото: altai-republic.ru

Представители власти уже объяснили, что никакого укрупнения регионов не предполагается, тем не менее начались обсуждения в обществе

В Республике Алтай разгорелся скандал вокруг поправок в Конституцию региона, сообщает “Банкфакс”.

Поправки внес на рассмотрение в местный парламент глава региона Олег Хорохордин. Активисты считают, что эти правки ставят под угрозу целостность и самостоятельность республики.

“Наверное, самая тревожная поправка о том, что изымаются все упоминания о территориальной целостности республики. Что это? К чему это? Пока неясно. Но введение такой поправки может привести к тому, что, возможно, будет отторгаться часть нашей территории в пользу соседних регионов. Вплоть до поглощения под Алтайский край”, – написал общественник Евгений Соколов у себя на странице во “ВКонтакте”.

Опасения тут же развеяли представители сайта “Объясняем.рф”. Соколову указали, что менять Конституцию региона собираются лишь в целях приведения ее в соответствие с федеральной Конституцией. В том же ключе высказался и пресс-секретарь Хорохордина Михаил Максимов.