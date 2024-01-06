ДТП около Барнаула Фото: Barnaul 22
Авария с несколькими автомобилями случилась в 60 км от краевой столицы. Обстоятельства произошедшего ДТП пока неизвестны
Днем 6 января рядом с Барнаулом на трассе столкнулись несколько автомобилей, сообщает Barnaul 22 в Telegram-канале.
Машины не смогли разъехаться на Змеиногорском тракте. Одно авто затормозило у обочины, а два других перегородили собой проезд по одной из полос дороги.
Рядом с автомобилями разбросаны осколки, которые отлетели от машин после столкновения.
Сведений о пострадавших в настоящее время нет.
Ранее в Барнауле на въезде во Власиху столкнулись автобус и Hyundai.
Взято отсюда