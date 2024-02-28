Три человека едва не погибли при пожаре в пригороде Барнаула

Пламя тушили около 40 огнеборцев

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Трех человек спасли пожарные во время возгорания в частном доме в барнаульском поселке Восточный, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился в ночь на 28 февраля. На момент прибытия спасателей жилище горело открытым огнем, под угрозой находились соседние строения.

“Из зоны сильного задымления через окно были спасены две женщины и мужчина. Все трое на момент происшествия спали, сильно надышались и были переданы медикам”, – рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Александр Лазарев.

На месте работало около 40 человек на 9 пожарных машинах. Пламя потушили на площади около 70 “квадратов”. Причину произошедшего устанавливают.

новости Локтевский



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