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Три человека. Кто претендует на пост сенатора от Алтайского края

редактор01 mins

Информация об уходе экс-губернатора Алтая Карлина из Совфеда начинает находить подтверждения

Фото: turov.pro

Губернатор Алтайского края 25 июля был зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы региона, выборы которого состоятся этой осенью. Как сообщает “Атмосфера”, вместе с согласием баллотироваться он предоставил в избирком и список из трех потенциальных сенаторов в Совет федерации от Алтая.

По словам инсайдеров, список возможных кандидатов на этот пост неоднократно менялся в последние недели. В частности, в одной из версий документа якобы входили представитель губернатора и регионального правительства в АКЗС Наталья Кувшинова, председатель краевой Общественной палаты Юрий Шамков и нынешний сенатор Александр Карлин.

Еще одна версия документа, кроме Кувшиновой и Шамкова, также включала в себя депутата Госдумы от Бийского округа Александра Прокопьева. Финальная же содержит в себе фамилию Кувшиновой, Шамкова и депутата Госдумы от Славгородского округа Ивана Лоора.

На последнюю версию указывают сразу несколько источников. Это подтверждает ранее озвученную информацию о том, что Карлин покинет Совфед в сентябре. Эксперты считают, что, скорее всего, его заменит Шамков.

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