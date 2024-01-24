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Три человека погибли на дорогах Алтайского края 23 января

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За прошедшие сутки в регионе выявили 746 нарушений ПДД

Три человека погибли на дорогах Алтайского края 23 января

Повреждение автомобиля / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за сутки 23 января зарегистрировали пять ДТП, в которых три человека погибли и шестеро пострадали.

Как сообщили в ГИБДД региона, основными причинами этих аварий стали несоответствие скорости условиям движения, выезд на встречку и нарушение правил проезда пешеходного перехода.

Всего за прошедшие сутки в крае зафиксировали 746 нарушений ПДД, 12 водителей были с признаками опьянения.

Напомним, за сутки 23 января в Алтайском крае смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте в Троицком районе — при столкновении Kia и Land Rover погибли два водителя и пассажир.

новости Локтевский

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