Три человека погибли в Алтайском крае в результате ДТП

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего
23 января в Алтайском крае на Чуйском тракте в районе села Гордеевка произошло смертельное ДТП, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В результате столкновения автомобилей три человека погибли, один получил травмы различной степени тяжести.
Сейчас правоохранители работают на месте аварии и выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе персональные данные граждан.
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