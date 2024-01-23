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Три человека погибли в Алтайском крае в результате ДТП

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Три человека погибли в Алтайском крае в результате ДТП

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего

23 января в Алтайском крае на Чуйском тракте в районе села Гордеевка произошло смертельное ДТП, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В результате столкновения автомобилей три человека погибли, один получил травмы различной степени тяжести.

Сейчас правоохранители работают на месте аварии и выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе персональные данные граждан.

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