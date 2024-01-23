Оба автомобиля в результате столкновения оказались серьезно повреждены, одно из транспортных средств от удара улетело в кювет

23 января на 276-м км автомобильной дороги Р-256 “Чуйский тракт” в Троицком районе в районе с. Гордеевка столкнулись два автомобиля, сообщает ГИБДД 22.

­Предварительно, водитель автомобиля Kia Ceed во время обгона выехал на встречку и столкнулся с Land Rover Defender. В результате ДТП вод­итель Kia, а также водитель и пассажир Land Rover скончались на месте. Еще один пассажир Land Rover получил травмы.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе персональные данные. Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поставил на контроль проведение проверки по факту ДТП.

Ранее на трассе А-321 “Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан” в Павловском районе произошло смертельное ДТП. Водитель и пассажир одной из машин скончались на месте.

Взято отсюда