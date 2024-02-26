Три человека погибли в массовом ДТП под Змеиногорском

Еще трех пострадавших госпитализировали

ДТП под Змеиногорском / Фото: “Инцидент Барнаул”

Смертельное ДТП с участием трех автомобилей произошло в Змеиногорском районе Алтайского края утром 26 февраля, сообщили в ГИБДД региона.

Авария случилась в 08:30 на трассе между Змеиногорском и селом Староалейским: водитель Toyota Corona Premio для совершения обгона выехал на встречку, после чего произошло столкновение с Toyota Camry и другой Corona Premio.

В результате три человека погибли и трое получили травмы. В произошедшем разбираются полицейские. Назначена проверка.

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