Три человека пострадали после атаки украинских беспилотников на Орловскую область

Двое из них отказались от госпитализации

Фото: кадр из видео

Три человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Андрей Клычков.

По его словам, они получили вред здоровью средней тяжести. Им оказывают необходимую помощь, два человека отказались от госпитализации.

Ранее глава региона рассказывал, что два беспилотника упали на территории города Орла на объекте топливно-энергетического комплекса. Возгорание удалось оперативно локализовать.

На месте происшествия работают экстренные службы. Жителей Орла попросили сохранять бдительность и при необходимости обращаться по телефонам правоохранительных органов и 112.

горняк



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