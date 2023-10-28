28.10.2023

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Три человека пострадали при наезде автобуса на стоящий автомобиль в Барнауле
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Три человека пострадали при наезде автобуса на стоящий автомобиль в Барнауле

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Двое мужчин госпитализированы

Фото: “Инцидент Барнаул”

Три человека пострадали в жесткой аварии на улице Попова. Об этом сообщает “Инцидент Барнаул” со ссылкой на ГИБДД Барнаула.

По предварительной информации, 31-летняя женщина за рулем автобуса Scania допустила наезд на стоящий в правой крайней полосе автомобиль ВАЗ-21093, который был неисправен.

В результате травмы получили три пассажира ВАЗ: мужчины 1990, 2003 и 2004 годов рождения – в момент ДТП они были в автомобиле. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, двум потребовалась госпитализация.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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