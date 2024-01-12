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Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей на Алтае

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Три человека пострадали при столкновении двух автомобилей на Алтае

Один из водителей выехал на полосу встречного движения

Два автомобиля столкнулись в Майминском районе Республики Алтай, пострадали три человека, сообщает “Амител” со ссылкой на МВД региона.

Установлено, что утром 11 января 27-летний водитель ВАЗ-21074 вблизи села Верх-Карагуж выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Harrier.

В результате ДТП госпитализирована 49-летняя пассажирка отечественного авто. Водителю “Жигулей” и его 56-летнему пассажиру оказана медицинская помощь.

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