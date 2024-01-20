реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Три человека пострадали при столкновении легковушки и трамвая в Бийске

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Среди раненых есть несовершеннолетний

Три человека пострадали при столкновении легковушки и трамвая в Бийске

Фото: “Инцидент Бийск”

Двое взрослых и один ребенок пострадали при столкновении автомобиля и трамвая в Бийске, сообщили в ГИБДД Алтайского края.

Авария случилась 20 января в 18:35 на Коммунальном мосту. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на трамвайные пути и врезался в вагон.

“В результате ДТП три пассажира автомобиля, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести”, — отметили в полиции.

20 января в Павловском районе погибли два человека при столкновении Toyota и Suzuki. Еще трое получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних.

Горняк22

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

В Кирове проводница поезда выкинула в снег чужого кота

20.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 3 млн продают Toyota Camry в цвете черный бриллиант

20.01.2024

 Интересное

Отец Валерия Меладзе умер на 91-м году жизни: артист переносит концерты

20.01.2024

 Интересное

В Бийске лишенный прав водитель устроил пьяную езду на дороге

20.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле возле площади Октября продают двушку в стиле барокко

20.01.2024

 Интересное

Барнаулец лишился более 100 тысяч рублей, пытаясь купить авто по заманчивой цене

20.01.2024

Thumbnail
Интересное

Дышать нечем: в Барнауле 20 января образовался густой смог

20.01.2024

 Интересное

В Барнауле устранили коммунальную аварию на улице Аванесова

20.01.2024

 Интересное

В Барнауле семья отравилась шаурмой в популярной сети ресторанов

20.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске