Три человека пострадали в Барнауле в ДТП с автобусом

27 октября в 17.40 в Барнауле на улице Попова произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

Как рассказали в региональном ГУ МВД России, 29-летняя женщина, управляя автобусом Scania, наехала на стоящий неисправный автомобиль ВАЗ 21093.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров отечественного авто, которые на момент ДТП сидели в нем. Всем была оказана медицинская помощь, двое госпитализированы.

В Барнауле сбили пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет

>

новости Локтевский



Взято отсюда