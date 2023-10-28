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Три человека пострадали в Барнауле в ДТП с автобусом

редактор ГОРНЯК2201 минуты

27 октября в 17.40 в Барнауле на улице Попова произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

Как рассказали в региональном ГУ МВД России, 29-летняя женщина, управляя автобусом Scania, наехала на стоящий неисправный автомобиль ВАЗ 21093.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров отечественного авто, которые на момент ДТП сидели в нем. Всем была оказана медицинская помощь, двое госпитализированы.

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Взято отсюда

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