Три человека пострадали в ДТП с трамваем в Бийске

Вечером 20 января в Бийске легковой автомобиль столкнулся с трамваем на коммунальном мосте. В ДТП пострадали три человека.
Как пояснили в краевой Госавтоинспекции, виновником инцидента стал водитель легковушки. Мужчина выехал на рельсы для обгона, где и врезался в электротранспорт.
В салоне машины находился один несовершеннолетний. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
Кроме того, авария привела к образованию огромной пробки на мосте.
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