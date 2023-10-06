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Три дамы-чиновницы претендуют на пост главы Заринского района

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Кресло. Портфель Фото: pexels.com

Проведение конкурса на пост главы района затянулось из-за длительного проведения проверок документов кандидатов, которые претендуют на это кресло

Уже более полугода Заринский район живет без главы. Конкурс на этот пост после добровольной отставки предыдущего руководителя Валерия Тимирязева должен был состояться еще в конце июля. Однако он отложен “до окончания проверочных мероприятий”, сообщили “Толку” в администрации района.

Сегодня проверку в силовых органах проходят документы трех претендентов. На кресло главы Заринского района претендуют:

  • Юлия Мещерякова, глава районного отдела ГО и ЧС;
  • Светлана Полякова, первый замглавы района;
  • Анжела Тымко, глава Новомоношкинского сельсовета.

Как сообщила управделами администрации Анастасия Горлова, как только будут получены результаты проверки, назначат дату проведения конкурса.

Напомним, Валерий Тимирязев покинул свой пост в марте 2023 года, написав заявление по собственному желанию. Он проработал лишь половину срока. Сам он причины не комментировал, однако, по данным “Толка”, к нему были большие претензии и у жителей района, и у депутатов, и у властей края.

Причем и сам Тимирязев в 2020 году занял кресло руководителя района только со второй попытки. Тогда в муниципалитете создали небывалый прецедент: конкурсная комиссия, которая отбирает кандидатов, не смогла с первого раза найти достойных. Всех четырех претендентов “забраковали”. Депутат краевого парламента по этому округу Сергей Приб тогда объяснял “Толку”, что программы кандидатов были непроработанными, а ответы на вопросы – неуверенными. Но со второй попытки конкурс прошел, и Тимирязев занял пост главы.

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