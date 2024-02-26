Три дороги. Что за новые транспортные магистрали построят в Барнауле в 2024 году

Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Развивающийся район новостроек, который в любой момент может накрыть волна бесконечных пробок из-за прилива новых жителей, получит в этом году три новые дороги. “Толк” собрал все, что о них известно

В 2024 году Барнаул ждет масштабная модернизация улично-дорожной сети. Помимо ремонта, запланировано строительство новых магистралей в Индустриальном районе. К концу года в краевой столице появятся три новых дороги. Две из них построят в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги”, одну – на деньги инфраструктурного бюджетного кредита. Общая сумма финансирования составит более 520 млн рублей. Как преобразится дорожная инфраструктура Барнаула, читайте в нашем материале.

Артерия для новостроек Объект: дорога на улице Сергея Семенова (от улицы Попова до Солнечной Поляны). Протяженность: более 1 км. Подрядчик: Барнаульское ДСУ-4. Срок сдачи: октябрь 2024 года. Стоимость строительства: 252 млн рублей. Источник финансирования: Инфраструктурный бюджетный кредит (ИБК). 09 февраля, 6:01 От ямы до ухаба: как выглядит улица Сергея Семенова перед строительством новой дороги

Фотокорреспондент “Толка” побывал на улице Сергея Семенова в Индустриальном районе, чтобы запечатлеть, как выглядит старая дорга, которую уже этой осенью заменят на новую – за 252 млн рублей

Дорога на улице Сергея Семенова станет самой протяженной магистралью из списка новых объектов Барнаула. Она соединит улицу Попова и Солнечную Поляну надежной и благоустроенной перемычкой. Магистраль обеспечит транспортную доступность в густонаселенном микрорайоне новостроек Индустриального района и добавит комфорта, которого так не хватало горожанам.

Работы на объекте начнутся весной 2024 года. Об этом “Толку” рассказал руководитель Барнаульского ДСУ-4 Николай Данилин. Подрядная организация выиграла тендер на строительство инфраструктурного объекта.

Напомним, аукцион провели в прошлом году. Стоимость строительства оценили в 252 млн рублей. Деньги на реализацию проекта выделят из средств Инфраструктурного бюджетного кредита, выданного Алтайскому краю на развитие региона, в том числе в части дорожной сферы.

Работы предстоят масштабные. В рамках реализации проекта построят новую ливневую канализацию, устроят новую дорожную одежду. Появятся тротуары, велодорожки, парковки и остановки общественного транспорта, оборудуют пешеходные переходы.

Кроме того, подрядчик должен будет благоустроить прилегающую к объекту территорию. Он высадит деревья, кустарники и засеет зеленые островки газоном. На перекрестках с улицами Солнечная Поляна и 65 лет Победы установит светофоры, а на всей протяженности дороги появятся фонари.

Завершить работы дорожники планируют к 1 октября 2024 года. И это вполне разумные сроки, уверены в подрядной организации.

“Объект не глобальный. Если не будет форс-мажоров, задача понятна и вполне выполнима в отведенные сроки“, – отметил Данилин.

“Праздничная” дорога Объект: дорога на улице 280-летия Барнаула (от улицы 65 лет Победы до улицы Попова). Протяженность: более 500 метров. Подрядчик: запущен аукцион на поиск исполнителя госконтракта. Срок сдачи: 30 сентября 2024 год. Стоимость строительства: 110 млн рублей. Источник финансирования: средства, выделенные в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги“. 12 февраля, 17:38 В краевой столице ищут подрядчика, который построит дорогу на ул. 280-летия Барнаула

Работы будут проводиться в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги“. Однако для начала строительства необходимы благоприятные погодные условия

Не менее крупную стройку запустят на улице 280-летия Барнаула. На отрезке протяженностью более 500 метров – от улицы 65 лет Победы до Попова – тоже появится новая дорога. В настоящее время проходит процедура определения подрядчика в рамках уже завершившегося аукциона.

Компании-победителю предстоит снять старое изношенное покрытие из цементобетона и заменить на новую и современную дорожную одежду с асфальтом. Как и в случае с дорогой на улице Сергея Семенова, здесь тоже появится ливневая канализация и парковки. Вдоль нового полотна обустроят тротуары и велодорожки, а прилегающую к объекту территорию благоустроят: высадят газон, деревья и кустарники. Ее озеленят и оснастят фонарями уличного освещения.

Стоимость работ составляет 110 млн рублей. Средства на строительство выделят в рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги“.

Юбилейная магистраль Объект: дорога на улице 65 лет Победы (от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта). Протяженность: более 700 метров. Подрядчик: компания “Сибинвест”. Срок сдачи: 15 июля 2024 года. Стоимость строительства: более 250 млн рублей. Источник финансирования: средства, выделенные в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги“. 24 января, 11:29 В Барнауле установили умные светофоры на 39 участках дорог

Умные светофоры призваны повысить безопасность дорожного движения. Все объекты защищены системой обеспечения информационной безопасности, которая предотвращают возможные кибератаки

В 2024 году завершится строительство магистрали на улице 65 лет Победы. Она соединит Павловский тракт с улицей Сергея Семенова удобной четырехполосной дорогой. Работы на 700-метровом участке начались еще в прошлом году. На объекте работает компания “Сибинвест“. Для обеспечения безопасности на время строительных работ подрядчик ограничил проезд в этом месте.

“Барнаульцев просят быть внимательными, заранее выбирать маршруты объезда“, – еще в прошлом году посоветовали горожанам городские власти.

В 2023 году дорожники провели земляные работы, выполнили геодезические изыскания, разработали грунт для устройства дорожной одежды и строительства ливневой канализации, выполненное в прошлом году еще во время прошлого дорожно-строительного сезона.

Строительство участка дороги на улице 65 лет Победы в Барнауле Фото: Толк

Весной 2024-го работы продолжатся. Подрядчику предстоит обустроить дорожное полотно, парковки, тротуары и велодорожки. Ширина проезжей части составит 14 метров. В рамках благоустройства рабочие засеют газон и высадят более 230 деревьев. В их числе: ели, рябины, липы и спиреи. Вдоль полотна установят современное уличное освещение.

Согласно заключенному контракту, строительство планируют завершить до 15 июля текущего года. Стоимость работ составит свыше 250 млн рублей, их выделят в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги“.

Другие претенденты на обновление 21 сентября, 7:34 700 на 14 метров: как в Барнауле начали строить абсолютно новую дорогу. Фото

Строительство дорожного участка протяженностью 700 метров и шириной 14 метров ведется в рамках реализации национального проекта “Безопасные качественные дороги”

Кроме того, в рамках национального проекта в городе будут обновлены и другие участки улиц и магистралей Барнаула. Помимо выше обозначенных, в списке 19 объектов. Среди них:

улица Островского – от улицы Антона Петрова до улицы Новгородской;

улица Новгородская – от улицы Малахова до улицы Новгородской, 34;

улица Фурманова – от Павловского тракта до улицы Власихинской;

проезд вдоль детского сада №279 – от улицы Фурманова до улицы Рылеева;

улица Юрина – от улицы Просторной до улицы Солнечная Поляна;

улица Северо-Западная – четная сторона от проспекта Ленина до улицы Советской Армии;

улица Северо-Западная – нечетная сторона от проспекта Ленина до улицы Антона Петрова;

улица Сухой Лог – от улицы Попова до улицы Власихинской;

проспект Энергетиков – от улицы Попова до улицы Власихинской, улицы Трактовой;

улица Гущина – от улицы Матросова до улицы Северо-Западной;

улица Короленко – от проспекта Красноармейского до улицы Челюскинцев;

улица Ветеринарная – от улицы Ковыльной до улицы Новосибирской;

улица Ярных, 2 – до Калинина, 39;

улица Чернышевского – от проспекта Комсомольского до улицы Промышленной;

улица Суворова – от улицы Новосибирской до улицы Целинной;

переулок Некрасова – от улицы Интернациональной до улицы Крупской;

улица Мамонтова в селе Власиха – от улицы Сосновой до улицы Мамонтова, 200/1;

улица Инициативная – от здания №14а, к.2 по ул. Новосибирской до здания №36б по ул. Новосибирской;

мост на проезде Ташкентском, 19б.

Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2024 году Фото: “Толк”

Здесь проведут ремонтные работы. Общая протяженность участков, которые будут обновлены, составит около 23 км. Общий объем средств, направленных на реализацию национального проекта “Безопасные качественные дороги” в 2024 году, составит 1,344 млрд рублей.

Взято отсюда.

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