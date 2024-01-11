Здание второй плавильной фабрики Фото: vk.com

В 2017 году бывший барнаульский сереброплавильный завод приобрел нового собственника. Но пока он только готовиться восстанавливать 200-летние памятники архитектуры федерального значения

Общественник и историк Данил Дегтярев призывает власть и собственников принять “энергичные меры” по сохранению “колыбели” Барнаула – сереброплавильного завода. Особенно его волнует судьба здания второй плавильной фабрики, которое больше трех лет назад лишилось кровли из-за пожара. “Предлагаю всем неравнодушным писать в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края”, – пишет он в ВК. “Толк” выяснил обстоятельства дел.

Колыбель в беде

“У нашего города есть колыбель – это бывший демидовский медеплавильный, а потом царский сереброплавильный завод, он же “Спичка”. Теперь этот уникальный архитектурный ансамбль попал в беду”, – пишет Данил Дегтярев.

Взято отсюда