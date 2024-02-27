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Три мощные вспышки на Солнце привели к магнитной буре на Земле

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Часть выброшенного солнечного вещества зацепила планету

Три мощные вспышки на Солнце привели к магнитной буре на Земле

Солнечная активность / Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Мощные вспышки на Солнце привели к неожиданной магнитной буре на Земле. Как сообщает РИА Новости, в центре погоды “Фобос” заявили, что ее мощность класса G1.

Метеорологи отметили, что часть выброшенного солнечного вещества зацепила Землю. При этом прогнозы моделей не ожидали сегодня магнитных бурь, исходя из чего можно предположить, что возмущения магнитосферы не продлятся долго.

Ранее врач-невролог Кира Шульц рассказала, как метеочувствительным людям спастись от влияния магнитных бурь.

новости Алтайский

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