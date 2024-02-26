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Три новосибирских рейса отправили в Барнаул из-за тумана

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Три новосибирских рейса отправили в Барнаул из-за тумана

Самолет. Полет Фото: pixabay.com

Утренние самолеты не смогли приземлиться в Толмачево из-за тумана, поэтому их отправили на запасной аэродром в соседний Барнаул

Три самолета, направлявшихся в Новосибирск, ушли на запасной аэродром в Барнауле, сообщил “Ъ-Сибирь”.

Воздушные судна не смогли приземлиться из-за тумана. Речь идет о рейсах авиакомпаний Utair из Сургута, S7 из Иркутска, а также Smartavia из Москвы.

По сведениям РБК, из-за погодных условий в Новосибирск не могут вылететь несколько самолетов: рейс из Норильска задерживается из-за погодных условий в Красноярском крае, также задерживаются рейсы из Братска, Нижневартовска, Мирного, Южно-Сахалинска и Красноярска.

Ранее неизвестные “заминировали” аэропорт Толмачево. На почту воздушной гавани пришло анонимное сообщение.

Взято отсюда

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