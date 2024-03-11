реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Три очка Свечникова помогли Каролине разгромить Калгари

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Три очка Свечникова помогли Каролине разгромить Калгари

Хоккеист Андрей Свечников Фото: vk.com/andrei_svechnikov

Теперь на счету Свечникова в этом сезоне 43 очка в 43 матчах, из них 16 шайб и 27 результативных передач. Уроженец Барнаула забил гол в третьем матче подряд

“Каролина Харрикейнз” одержала победу над “Калгари Флэймз” в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 7:2. Матч прошел в ночь на 11 марта, сообщает Sport24.ru.

На счету уроженца Барнаула Андрея Свечникова, выступавшего в команде победителей, гол и два ассиста. Также по голу забили Джордан Мартинук, Себастьян Ахо, Джейлен Чатфилд, Сет Джарвис, Брент Бернс и Теуво Терявяйнен. Защитник Дмитрий Орлов не набрал очков, а нападающий Евгений Кузнецов завершил встречу с показателем полезности -1.

“Каролина” занимает второе место в таблице Столичного дивизиона. “Калгари” идет шестым в Тихоокеанском дивизионе.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Франческа, Эвальд и не только: сколько детей родилось на Алтае в феврале и как их назвали

Франческа, Эвальд и не только: сколько детей родилось на…

Все данные в одной инфографике 11 марта 2024, 18:0074Написать комментарий…

Тушили 20 человек. В страшном пожаре на Алтае погибла семья (фото)

Тушили 20 человек. В страшном пожаре на Алтае погибла…

Причины возгорания пока неизвестны 10 марта 2024, 12:31485Написать комментарий В…

Попросил прокатиться: барнаулец получил три года строгача за угон велосипеда у ребенка

Попросил прокатиться: барнаулец получил три года строгача за угон…

Ранее мужчина был судим 11 марта 2024, 16:06105Написать комментарий Жителя…

Сочи, Ялта или Стамбул? Куда поедут отдыхать россияне на майские праздники за границу и по стране и сколько это стоит

Сочи, Ялта или Стамбул? Куда поедут отдыхать россияне на…

Рассказываем про топ-10 самых популярных направлений 11 марта 2024, 15:0085Написать…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp