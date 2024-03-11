Хоккеист Андрей Свечников Фото: vk.com/andrei_svechnikov

Теперь на счету Свечникова в этом сезоне 43 очка в 43 матчах, из них 16 шайб и 27 результативных передач. Уроженец Барнаула забил гол в третьем матче подряд

“Каролина Харрикейнз” одержала победу над “Калгари Флэймз” в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 7:2. Матч прошел в ночь на 11 марта, сообщает Sport24.ru.

На счету уроженца Барнаула Андрея Свечникова, выступавшего в команде победителей, гол и два ассиста. Также по голу забили Джордан Мартинук, Себастьян Ахо, Джейлен Чатфилд, Сет Джарвис, Брент Бернс и Теуво Терявяйнен. Защитник Дмитрий Орлов не набрал очков, а нападающий Евгений Кузнецов завершил встречу с показателем полезности -1.

“Каролина” занимает второе место в таблице Столичного дивизиона. “Калгари” идет шестым в Тихоокеанском дивизионе.



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