Коттедж. Сельский дом. Санниковский сельсовет Фото: Олег Укладов

Алтайские эксперты объяснили, в чем плюсы и минусы строительства деревянных, кирпичных и газобетонных домов и во сколько они обойдутся

Сегодня в Алтайском крае на фоне огромного спроса на индивидуальное жилье применяют большое число технологий для строительства коттеджей. Их возводят из кругляка кедра, клееного бруса, целиком из кирпича, на основе различных каркасных систем, из готовых панелей. В Барнауле и пригороде часто выбирают дома из бруса, газобетона и каркасные. “Толк” выяснил, чем они отличаются друг от друга и во сколько обходится квадратный метр в каждом случае.

Это долгострой

Древесина – исконно популярный материал для строительства. Тем более для частных коттеджей. На рынке есть высокотехнологичные решения из клееного бруса. Для его производства материал распускают на ламели (доски), выбирают образцы без сучков, трещин и других дефектов, обрабатывают и склеивают.

Взято отсюда