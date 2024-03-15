Три “орешка” для новосела: отличия, плюсы и минусы технологий строительства коттеджей

Фото: Олег Укладов

Алтайские эксперты объяснили, в чем плюсы и минусы строительства деревянных, кирпичных и газобетонных домов и во сколько они обойдутся

Сегодня в Алтайском крае на фоне огромного спроса на индивидуальное жилье применяют большое число технологий для строительства коттеджей. Их возводят из кругляка кедра, клееного бруса, целиком из кирпича, на основе различных каркасных систем, из готовых панелей. В Барнауле и пригороде часто выбирают дома из бруса, газобетона и каркасные. “Толк” выяснил, чем они отличаются друг от друга и во сколько обходится квадратный метр в каждом случае.

Это долгострой

Древесина – исконно популярный материал для строительства. Тем более для частных коттеджей. На рынке есть высокотехнологичные решения из клееного бруса. Для его производства материал распускают на ламели (доски), выбирают образцы без сучков, трещин и других дефектов, обрабатывают и склеивают.

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У такого дома есть “прививка” от главных проблем, свойственных древесине, – он не усыхает, не разбухает, не гниет. Но цена такого строения выходит за рамки бюджетных решений, поэтому те, кто все-таки хочет жить в деревянном доме, выбирают материал попроще – обычный брус. В интерьере его часто только шлифуют и красят или покрывают лаком, чтобы сохранить особенный шарм и тепло, ощущение дышащего пространства.

Архитектура и интерьер такого жилья вполне могут быть современными. Например, с витражными окнами и высоким потолком “второй свет”. Но, предупреждают эксперты, правильный деревянный дом – это фактически долгострой, где каждый этап не терпит спешки и пренебрежительного отношения.

Во-первых, строительную древесину нужно отобрать из общей массы. А это непросто, так как леса нужного качества не хватает. Во-вторых, необходимо время на просушку бревен и на то, чтобы напиленный сруб отстоялся. В-третьих, само строительство потребует профессионализма – точного расчета фундаментного основания, кровли, инженерии и других комплектующих.

Визуализация проектных решений для КРТ в селе Власиха. Частный дом Фото: Woodenbuildings.ru

На процесс от “спилили дерево” до “заехали в дом” может уходить три-четыре года. Если же бревна уложат в дом сырыми, то он будет просыхать неравномерно: в одном месте просядет, в другом разбухнет и т. д. Если поторопиться с просушкой и “врубить отопление на полную катушку”, могут появляться крупные продольные трещины и щели, в которые будет дуть холодный ветер.

Вдобавок ошибка с укладкой межвенцового утеплителя может обернуться гниением. А отказ от противопожарных пропиток, которые лучше всего делать на производстве в спецваннах, чреват пожаром.

Цена . Дом под усадку, 100 строительных кв. метров из профилированного бруса из сосны диаметром 20 см обойдется в 4–5 млн рублей. Из оцилиндрованного бревна диаметром 28 см или клееного бруса – 6–7 млн.

Плюсы : экологичность, эстетика, современный интерьер.

Минусы : высокая цена, риск получить некачественный материал, долгие сроки строительства.

Анастасия Александрова, директор компании “Сибстрой”:

“Брусовые дома – это долгострои. Работа идет в два этапа: собирается сруб под усадку, через пару лет можно приступать к чистовой отделке. Но сейчас темп жизни ускоряется и люди не хотят ждать это время. Поэтому либо отказываются от идеи в пользу других материалов и технологий, либо делают такие дома вторым загородным жильем. Во втором случае хозяева могут позволить себе ждать столько, сколько нужно“.

Легкий и быстрый

Строители ратуют за то, что самый надежный дом – из кирпича. Толстые стены с утеплителем посередине долговечны и сохраняют нужную температуру в помещениях. На такое основание можно повесить тяжелые шкафы и полки, а вот от декоративного фасада можно и отказаться. Ведь кирпич сам по себе эстетичен и не нуждается в защите от дождя, холода, ветра, снега и т. д.

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Но кирпичные дома – строения дорогостоящие. Потому в качестве альтернативы рынок предлагает другой “строительный камень” – газобетон. Он состоит из песка, цемента, извести и воды. Эти компоненты смешивают, и они “созревают” в специальной камере. Затем их нарезают на кирпичи. При применении бюджетных “гаражных” технологий они сохнут самостоятельно на открытом воздухе. При высокотехнологичных их отправляют в печь – автоклав. Там материал набирает свою прочность и огнестойкость, становясь искусственным камнем.

На строительство дома – от фундамента до врезания входных замков – бригады берут около полугода. Есть и более “скоростные” предложения, но не исключено, что часть работ будет отложена на потом.

Так в чем особенность дома из газобетона? В том, что строительство включает “мокрые” процессы. То есть для работы используются растворы (бетон, штукатурки, стяжки и т. д.), которым нужно время, чтобы просохнуть. Если пренебречь этим этапом, можно спровоцировать появление в доме плесени, деформацию мебели. Да и в целом – находиться в “парящем” помещении неприятно.

Коттеджи Фото: Антон Губанов

В арсенале бригад могут быть промышленные осушители, которые сокращают срок просушки и особенно ценятся зимой. Такое оборудование работает в специальном режиме, не допуская трещин в штукатурке от слишком быстрого высыхания.

Еще одна особенность газобетона в том, что он “работает” только в тандеме с утеплителем и фасадом. Это могут быть любые навесные конструкции – сайдинги, вагонка или панели. А также штукатурка или кирпич.

Главное – газобетон и утеплитель нужно защитить от атмосферных воздействий, чтобы они не набирали влагу и не крошились. Наконец, экономия на каменщиках может обернуться перерасходом материала и проблемами при эксплуатации.

Цена . Дом под отделку без фасадов площадью 100 “строительных” кв. метров обойдется в 5–5,5 млн рублей.

Плюсы: скорость строительства, более доступная цена, ровные стены под отделку.

Минусы : требует соблюдения технологий строительства, занимает время на просушку, риск получить некачественные блоки без автоклавной закалки.

Дмитрий Кушнарев, руководитель компании-застройщика поселка “Лесной-2”:

“Любой дом, если он правильно сделан, – термос. То есть герметичное строение с утеплителем, который сохраняет заданную температуру внутри. Потому ему нужна приточная вентиляция и вытяжка. Если этого не сделать, будут проблемы. Особенно если это деревянный сруб. Чтобы компенсировать отсутствие нормальной вентиляции, нужно буквально открывать окна и двери для проветривания. Если летом такое приемлемо, то зимой нет. И тогда в таком доме-термосе начинают “плакать” окна, в помещении повышается влажность, появляется плесень”.

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В последние несколько лет в топ популярных технологий малоэтажного строительства вышли каркасные дома. Их особенность в том, что возвести такую конструкцию можно максимально быстро. На готовом фундаменте – за месяц, если его нет, то потребуется еще месяц для устройства основания дома. Оно может быть бюджетным (например, на сваях), так как сама конструкция стен будет легкой. Однако какой именно фундамент предпочесть, предложит проектировщик, который рассчитает все нагрузки.

Еще быстрее собирать дом заводского производства, когда на площадку доставляются готовые, уже раскроенные по проекту блоки. Каркас дома собирается за неделю, затем можно приступать к монтажу водопровода, электрики и другой инженерии.

Такая высокая скорость строительства ценна для тех, кому важно быстрее заселиться в свой дом. Например, семьям, ютящимся в маленькой съемной городской квартире и отказавшимся от покупки более “просторных квадратов” в новостройках. Просто потому что последние два года их цена серьезно выросла.

Коттедж. Сельский дом. Санниковский сельсовет Фото: Олег Укладов

У застройщиков в арсенале разные технологии каркасных домов. Их общая суть в том, что стены дома собираются на основе каркаса. Например, из деревянной доски, ячейки из которой заполняются утеплителем. Внутри такую стену закрывает гипсокартон. Снаружи – мембрана пароизоляции и фасад. В бюджетном варианте это может быть многослойный лист из древесной стружки – ориентированно-стружечная плита (ОСП).

Стоимость и долговечность такого дома зависит от выбранных материалов. Например, важно выбрать утеплитель, который не по зубам грызунам. И соблюдать технологии, не оставляя отверстия. Также важно пригласить хороших и ответственных строителей, знающих нюансы возведения каркасных домов.

Цена. Дом под отделку площадью 100 “строительных” кв. метров обойдется в 3–3,5 млн рублей.

Плюсы : скорость строительства и дешевизна, маленький вес и большая сейсмостойкость, экономия на отоплении.

Минусы : меньший срок эксплуатации, по сравнению, например, с кирпичным домом, риски ошибок при монтаже, в стенах могут завестись грызуны.

Дмитрий Кокорев, соучредитель СК “Свои”:

“Каркасный дом мне импонирует тем, что позволяет в кратчайшие сроки и бюджетно решить квартирный вопрос. Перебраться из тесной городской квартиры в свой просторный дом на участке. Но надо помнить: если у деревянного дома расчетный срок службы около 50 лет, то у такого дома – около 20. Далее он наверняка потребует ремонта. И еще один момент: каркасники, как и любые другие дома, не терпят пренебрежительного отношения к технологии монтажа. Поэтому важно убедиться, что ваш подрядчик компетентен и владеет нужными навыками“.

Взято отсюда.

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