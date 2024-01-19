реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Три пешехода погибли в ДТП в Рубцовске за 2023 год

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Всего в городе зафиксировали 65 аварий с участием этих участников дорожного движения

Три пешехода погибли в ДТП в Рубцовске за 2023 год

Фото: unsplash.com

В Рубцовске за 2023 год случилось 65 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В них погибли 3 человека и 65 пострадали. Об этом порталу “Местное время” сказал начальник местного отдела Госавтоинспекции Александр Гранкин.

По его информации, из этого числа:

  • 14 ДТП произошли по вине пешеходов: 2 человека погибли, 12 получили ранения.
  • 31 ДТП зарегистрировали на пешеходных переходах: 1 человек погиб, 31 пострадал.
  • 17 ДТП было с участием детей-пешеходов: 17 несовершеннолетних получили травмы, погибших нет.

Горожан призвали быть осторожнее и соблюдать ПДД.

новости горняк

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

В Барнауле на Власихинской отключился светофор: что произошло

19.01.2024

 Авто и дороги

«Экономичность — кайф». Сколько водители платят за бензин на машинах-гибридах и какие проблемы у этих «полуэлектричек»

19.01.2024

 Гороскоп

Больше смелости. Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 19 января

19.01.2024

 Происшествия

МЧС: на фоне гололеда число обращений в травмпункты на Алтае выросло в два раза

19.01.2024

 Происшествия

В Сибири вдовца обвинили в издевательствах над восемью детьми

19.01.2024

 Происшествия

Третья мировая или восточная хитрость. Удары по Ирану и Пакистану – это начало войны?

19.01.2024

 Происшествия

Три пешехода погибли в ДТП в Рубцовске за 2023 год

19.01.2024

 Происшествия

Бастрыкин потребовал доклад по “треснувшей” двухэтажке в Барнауле

19.01.2024

 Новости Рубцовск

Три пешехода погибли в ДТП в Рубцовске за 2023 год

19.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске