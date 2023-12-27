Три промышленных проекта Союза получили одобрение Фонда развития Алтайского края

26 декабря 2023 года состоялось заседание Наблюдательного совета Фонда развития Алтайского края , ключевой организации, предоставляющей финансовую поддержку промышленным проектам в регионе​. В заседании принял участие исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края ­– Мещеряков Виктор Алексеевич.

Председателем Наблюдательного совета Фонда является Климин Александр Анатольевич, заместитель Председателя Правительства Алтайского края. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета Фонда развития Алтайского края, не только поддерживают конкретные предприятия, но и способствуют общему укреплению промышленного потенциала Алтайского края.

На заседании рассматривался вопрос выделения финансовых средств предприятиям региона. Были одобрены заявки трёх участников Союза промышленников Алтайского края: ООО «АСМ-Техно», ООО «Барнаульский завод АТИ» и ООО «Омега», на общую сумму свыше 40 миллионов рублей.

С начала года Фонд развития Алтайского края предоставил льготные займы на реализацию проектов по разработке и внедрению новых видов промышленной продукции или развитию действующих производств на общую сумму более 400 миллионов рублей. Процентная ставка по договорам займа варьировалась от 1 до 5 процентов годовых в зависимости от программы финансирования. С 2018 года Фонд развития Алтайского края профинансировал проекты промышленных предприятий на сумму почти 2 миллиарда рублей, с заявленным объемом внебюджетных инвестиций около 12 миллиардов рублей.

Среди предприятий, воспользовавшихся поддержкой Фонда: Алтайский завод прецизионных изделий, Барнаульский меланжевый комбинат, Михайловский завод химреактивов и другие.

Фонд развития Алтайского края играет важную роль в укреплении промышленного потенциала региона. Фонд активно взаимодействует с различными отраслевыми сообществами и органами власти для обсуждения и реализации мер по поддержке промышленности на местном и федеральном уровнях​.

Взято отсюда.

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