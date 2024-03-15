Три простых упражнения помогут справиться с головной болью

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15 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Если каждый день выполнять всего лишь три простых упражнения, то можно навсегда избавиться от головной боли. Доктор Александр Шишонин поделился считанными способами, как каждый человек может справиться с этим неприятным состоянием. Пишет Мед.Здрав.Инфо.

Головная боль может оказаться одним из признаков прединсультного состояния. Ее появление повышает внутричерепное давление и сопряжено с риском нарушения кровоснабжения головного мозга. Чтобы восстановить нормальный кровоток, необходимо вернуть шейные позвонки на свое место и устранить мышечное напряжение.

Существуют три простых упражнения, которые помогут восстановить нормальный кровоток в голове. Если проводить эти упражнения ежедневно, головная боль быстро пройдет:

1. Упражнение “рамка”. Положите правую руку на левое плечо. Поверните голову вправо и попытайтесь дотянуться подбородком до правого плеча. Вам нужно почувствовать напряжение в мышцах шеи. После этого найдите точку напряжения на левой стороне шеи, которая возникла во время упражнения, и помассируйте эту область рукой сверху вниз, до ключицы. Это сильно стимулирует отток крови из головы. Поменяйте руки и повторите упражнение.

2. Упражнение “взгляд в небо”. Встаньте прямо и наклоните голову вправо, глядя вперед. К тому же, опустите левую руку вдоль туловища и потяните ее вниз. Сосчитайте до десяти. Повторите упражнение, наклоняя голову влево и чередуя руки вправо.

3. Упражнение “посмотри в небо”. Наклоните голову как можно дальше в сторону и вытяните подбородок вверх. Старайтесь не наклонять голову назад. Измените направление и повторите упражнение. После этого проработайте мышцы задней части шеи пальцами обеих рук сверху вниз. Все три упражнения следует повторять пять раз в обоих направлениях.

Каждое упражнение необходимо выполнять по 10 раз в каждом направлении. Если вы будете регулярно заниматься этими упражнениями, головная боль утихнет и больше никогда не вернется.

Фото: ru.freepik.com

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Автор: glavred

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Горняк22