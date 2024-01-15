Три светофора сломались из-за непогоды в Барнауле

Коммунальщики работают над решением проблемы

Фото: pxhere.com

В Барнауле из-за непогоды сломались три светофора. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Не работает регулировка на следующих перекрестках:

– ул. Власихинская, 65 (ТЦ “Волна”); – ул. Германа титова – ул. 40 лет Октября; – ул. Советской Армии – ул. Минская.

Отмечается, что коммунальщики работают над решением проблемы.

Водителей просят быть внимательными и аккуратными. При проезде перекрестков ориентируйтесь на дорожные знаки.

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