Три светофора сломались из-за непогоды в Барнауле

Коммунальщики работают над решением проблемы
Фото: pxhere.com
В Барнауле из-за непогоды сломались три светофора. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Не работает регулировка на следующих перекрестках:
– ул. Власихинская, 65 (ТЦ “Волна”); – ул. Германа титова – ул. 40 лет Октября; – ул. Советской Армии – ул. Минская.
Отмечается, что коммунальщики работают над решением проблемы.
Водителей просят быть внимательными и аккуратными. При проезде перекрестков ориентируйтесь на дорожные знаки.
новости горняк
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