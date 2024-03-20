реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Три трамвайных маршрута в Барнауле временно изменили схемы движения из-за аварии

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Изменения затронули маршруты № 2, 7 и 10

Три трамвайных маршрута в Барнауле временно изменили схемы движения из-за аварии

Трамвай в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле временно изменили схемы движения трамваев из-за аварии на улице Антона Петрова, сообщает мэрия.

Временные изменения затронули маршруты № 2, 7 и 10:

  • маршрут № 2: Поток – Космонавтов – Попова – А.Петрова – Малахова – Власихинская – Попова – Пивзавод – обратно по маршруту;
  • маршрут № 7: Кордон – Змеиногорский – Красноармейсмкий – Строителей – Ленина – № 3;
  • маршрут № 10: Докучаево – А.Петрова – Малахова – Депо3 – Малахова – РТИ  –  далее по маршруту.

Работы по устранению аварии проводятся МУП “Горэлектротранс”. Где именно и что за авария случилась на Антона Петрова, не уточняется. Но, по сообщениям водителей в сервисах 2ГИС и “Яндекс Карты” работы ведутся на пересечении улиц Антона Петрова и Попова. Проезд в этом месте затруднен.

Изображение: "Яндекс Карты"

город Горняк

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В Алтайском крае за 5 млн рублей продают Land…

По словам продавца, пробег внедорожника составляет 245 тысяч км. При…

Ребенок играл в телефон: в Бийске произошел пожар в…

Пожар в Бийске Фото: Инцидент Бийск Оказалось, что ребенок играл…

Что ни в коем случае нельзя делать на Павла…

Капель. Сосульки. Весна. Фото: pixabay.com Согласно поверьям, на Павла Капельника…

Что такое весеннее равноденствие 2024 и в чем космическая…

Снег. Трава. Весна. Оттепель Фото: liliy2025 с сайта Pixabay Весеннее…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp