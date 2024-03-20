Три трамвайных маршрута в Барнауле временно изменили схемы движения из-за аварии

Изменения затронули маршруты № 2, 7 и 10
Трамвай в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле временно изменили схемы движения трамваев из-за аварии на улице Антона Петрова, сообщает мэрия.
Временные изменения затронули маршруты № 2, 7 и 10:
- маршрут № 2: Поток – Космонавтов – Попова – А.Петрова – Малахова – Власихинская – Попова – Пивзавод – обратно по маршруту;
- маршрут № 7: Кордон – Змеиногорский – Красноармейсмкий – Строителей – Ленина – № 3;
- маршрут № 10: Докучаево – А.Петрова – Малахова – Депо3 – Малахова – РТИ – далее по маршруту.
Работы по устранению аварии проводятся МУП “Горэлектротранс”. Где именно и что за авария случилась на Антона Петрова, не уточняется. Но, по сообщениям водителей в сервисах 2ГИС и “Яндекс Карты” работы ведутся на пересечении улиц Антона Петрова и Попова. Проезд в этом месте затруднен.
Изображение: "Яндекс Карты"
город Горняк
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