Три трамвайных маршрута в Барнауле временно изменили схемы движения из-за аварии

Изменения затронули маршруты № 2, 7 и 10

Трамвай в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле временно изменили схемы движения трамваев из-за аварии на улице Антона Петрова, сообщает мэрия.

Временные изменения затронули маршруты № 2, 7 и 10:

маршрут № 2: Поток – Космонавтов – Попова – А.Петрова – Малахова – Власихинская – Попова – Пивзавод – обратно по маршруту;

Поток – Космонавтов – Попова – А.Петрова – Малахова – Власихинская – Попова – Пивзавод – обратно по маршруту; маршрут № 7: Кордон – Змеиногорский – Красноармейсмкий – Строителей – Ленина – № 3;

Кордон – Змеиногорский – Красноармейсмкий – Строителей – Ленина – № 3; маршрут № 10: Докучаево – А.Петрова – Малахова – Депо3 – Малахова – РТИ – далее по маршруту.

Работы по устранению аварии проводятся МУП “Горэлектротранс”. Где именно и что за авария случилась на Антона Петрова, не уточняется. Но, по сообщениям водителей в сервисах 2ГИС и “Яндекс Карты” работы ведутся на пересечении улиц Антона Петрова и Попова. Проезд в этом месте затруднен.

Изображение: "Яндекс Карты"

город Горняк



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