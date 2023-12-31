Три участка дорог перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды

Синоптики предупреждают о том, что метель и сильный ветер в регионе задержатся

Видимость на трассе Барнаул – Рубцовск / “В курсе 22”

В Алтайском крае из-за непогоды перекрыли три участка трасс. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Ограничение движения действует на следующих участках:

– А-322 – на участке от города Барнаула до города Алейска; – “К-03” – на участке от города Змеиногорска до города Рубцовска; – “К-09” – на участке от населенного пункта Курья до границы с Республикой Казахстан.

Напомним, что, по данным синоптиков, 31 декабря в Алтайском крае ожидается сильная метель и порывистый ветер со скоростью до 28 метров в секунду. В социальных сетях пользователи рассказывают о плохой видимости на дорогах региона.

Водителям рекомендуют не выезжать за пределы населенных пунктов.

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