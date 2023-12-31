Метель на трассе Фото: vk.com/mvd22

“Алтайавтодор” настоятельно рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, а также быть внимательным при выезде на встречную полосу при обгоне

Утром 31 декабря в Алтайском крае из-за непогоды перекрыли движение по трем участкам автодорог, сообщает региональное МЧС.

С 7.45 введено ограничение для движения всех видов транспорта на дорогах федерального и регионального значения:

“А-322” на участке от Барнаула до Алейска,

“К-03” на участке от Змеиногорска до Рубцовска,

“К-09” на участке от Курьи до границы с Республикой Казахстан.

Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 23 м/с, метелей и снежных заносов.

Взято отсюда