Метель на трассе Фото: vk.com/mvd22
“Алтайавтодор” настоятельно рекомендует водителям соблюдать скоростной режим, а также быть внимательным при выезде на встречную полосу при обгоне
Утром 31 декабря в Алтайском крае из-за непогоды перекрыли движение по трем участкам автодорог, сообщает региональное МЧС.
С 7.45 введено ограничение для движения всех видов транспорта на дорогах федерального и регионального значения:
- “А-322” на участке от Барнаула до Алейска,
- “К-03” на участке от Змеиногорска до Рубцовска,
- “К-09” на участке от Курьи до границы с Республикой Казахстан.
Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра до 23 м/с, метелей и снежных заносов.
Взято отсюда