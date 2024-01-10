Количество заболевших респираторными инфекциями увеличилось в период новогодних праздников. Большая часть вызовов скорой связана с повышением температуры, кашлем и ознобом

В России фиксируют тройную эпидемию – одновременно распространяются ОРВИ, грипп и covid-19. По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, ситуация в регионе ничем не отличается от других субъектов РФ.

Во второй половине декабря специалисты ведомства фиксировали рост заболеваемости респираторными инфекциями. Эта тенденция была продолжена к новогодним праздникам. Пик по количеству вызовов скорой помощи пришелся на 1 и 2 января – 3200 по всему краю, большинство из них касались симптомов ОРВИ.

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