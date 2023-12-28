Трифонов день: приметы, что можно и нельзя делать 28 декабря

Считается, что этот день хорош для учебы, познания чего-то нового

По народному календарю 28 декабря 2023 года отмечается Трифонов день, а по православному – день святого Трифона Печенгского. На Руси к нему обращались с молитвами в случае опасности. Святой Трифон считается покровителем моряков. В этот день люди пытались по погоде предсказать, что ждет их ближайшие месяцы.

Народные приметы 28 декабря

Какая погода 28 декабря, такая будет и в марте.

По прогнозу сухой снег – будет жаркое засушливое лето.

Если утром красная заря, то ударит сильный мороз.

Если утром иней, снега в этот день не будет.

Если в Трифонов день «вспотели» окна – будет потепление.

Кошка жмется к людям, прячется в укромных местах – к сильному морозу.

Морозный и малоснежный день – к урожаю хлеба.

Что можно делать 28 декабря

Считается, что этот день хорош для учебы, познания чего-то нового, в том числе постижения новой профессии или ремесла. Если помочь нуждающимся деньгами и вещами, то в будущем почувствуете облегчение во многих делах. Этот день удачен для приема на работу новых сотрудников.

28 декабря на утреннюю зарю можно загадать желание, если на рассвете небо окрасится в красный цвет. Заре нужно сначала пожаловаться на все свои неудачи, а потом попросить исполнения желаний, перекреститься и пойти домой. По пути домой нельзя ни с кем разговаривать и оглядываться. Считается, что все загаданное непременно сбудется, если соблюсти все правила.

Что нельзя делать 28 декабря

Запрещено в Трифонов день жаловаться на погоду, иначе можно тяжело заболеть. В этот день старались не ходить в лес, поскольку верили, что зима, которая борется с солнцем, может наказать людей – напустить пургу, стужу, замести дороги. Также не рекомендуется ходить в гости. 28 декабря откладывали важные дела и работу и не начинали новые.

Согласно приметам, если в этот день незамужняя девушка много смеялась, то ей мог попасться муж, с которым придется много плакать. Верили, что супругам, у которых нет детей, нельзя было дарить подарки чужим детям – иначе свои у них так и не появятся.

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Взято отсюда