Прическа. Волосы. Девушка Фото: Karolina Grabowska с сайта Pixabay

После долгой зимы многие жалуются, что волосы потускнели и стали выглядеть безжизненными. Такое может случиться из-за повышенной сухости в отапливаемых помещениях и резкого перепада температур

Весной волосам и коже головы можно помочь, используя кондиционер и делая маски для волос, заявила трихолог Татьяна Варенова, сообщает Sovainfo.ru.

По словам специалиста, также после зимы следует обновить прическу или как минимум состричь поврежденные концы.

“Улучшить рост и здоровье волос поможет плазмо– и мезотерапия”, – отметила она.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что зуд кожи головы и перхоть зимой может говорить об обострении себорейного дерматита. Для решения этой проблемы стоит обратиться к врачу.

Ранее нутрициолог дала советы всем желающим похудеть к лету. По ее словам, важно настроить себя на здоровое похудение, а не изнурять тело тренировками и голоданием.

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