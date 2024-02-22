Триумф колбасы: в крае нарастили производство мясных изделий и экспорт куриных лапок

Фото: Анна Меньшикова

Молочной и зерноперерабатывающим отраслям удается удерживать объемы производства при значительно недозагруженных мощностях

2023 год показал рост производства по всем наименованиям мясных изделий, в том числе “как никогда по колбасам”. Об этом на пресс-конференции 20 февраля рассказал начальник Алтайпищепрома Александр Большаков. В плюсе также оказались растительные масла и сыры, а сливочное масло “провалилось”.

“Переломили” конкурентов

На рост производства мясной продукции, объяснил Большаков, повлияло повышение покупательской способности. Но не только.

“Это и конкуренция. Здесь алтайские переработчики все-таки переломили ситуацию. Еще пять лет назад на полках [магазинов] было больше привозной продукции. Сейчас процент алтайских товаров в магазинах растет, мы это видим“, – сказал начальник управления.

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Сложная ситуация с затоваренностью молочной продукции на складах сложилась в середине прошлого года. За это время объем запасов готовой продукции снизился, но по-прежнему остается высоким

Вырос и экспорт мясной продукции. Здесь основные объемы прироста пришлись на неожиданную продукцию – куриные лапки и гребешки, которые компания “Куриное царство” (бренд “Алтайский бройлер”) поставляла в Китай. По словам Большакова, производитель еженедельно отправлял по контейнеру в Поднебесную – “субпродуктов, которые практически не едят в России, но едят в Китае”.

Также в плюсе оказалась отрасль производства растительных нерафинированных масел, объемы здесь выросли на 40%. Такой эффект дал запуск сразу нескольких новых предприятий в 2022 году – полноценные цифры нового производства “упали” в статистику 2023-го.

Около 15% прибавило также изготовление кормов для домашних животных: эта ниша после ухода с рынка Mars стала значительно свободнее и производители, в том числе алтайские, ее начали активно занимать. Потенциал еще не исчерпан, ожидается рост и в 2024 году, несмотря на введение маркировки этих товаров.

Взлеты и падения

А вот отрасли переработки зерна и молока хоть и показали цифры, сопоставимые с 2022 годом, но внутри них происходили серьезные колебания.

Например, производство цельномолочной продукции просело на 9%. По мнению Большакова, тут наши производители не смогли выдержать конкуренцию на полках с федеральными компаниями.

При этом сыров произвели на 17% больше, а сливочного масла – почти на 18% меньше.

“Но масло – продукт, который делается исходя из спроса: есть он – его производят, нет – не изготовят. Масло требует заморозки, низкотемпературного хранения“, – объяснял начальник Алтайпищепрома.

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В Алтайском крае достаточно натурального сырья, чтобы производить из него молоко круглый год без использования сухого продукта

При этом и по сырам, и по маслу в начале прошлого года складывалась почти критическая ситуация с точки зрения затоваривания: “В март мы вошли с рекордными складскими остатками“.

Как уже писал “Толк” , пиковых значений объем затоварки по молочке достигал в июле: на складах хранилось 25,5 тыс. тонн стоимостью 9,2 млрд рублей. К концу года объемы снизились примерно на треть.

“К концу года ситуация выправилась. Предприятия нашли рынки сбыта, критичных остатков сегодня нет“, – сообщил Александр Большаков.

В зернопереработке продолжился многолетний тренд на снижение объемов производств муки (минус 4%). Здесь большую роль играет конкурентная борьба, которая идет не только за внутренние, но и за экспортные рынки.

По крупе и хлопьям край удерживает примерно прежние объемы. Хотя потребность в хлопьях немного упала.

“Рынок в России сегодня перенасыщен продуктами, нужно это понимать. Главное сегодня – это не произвести, а продать“, – говорит Большаков.

По его мнению, сегодня в стране в принципе не может возникать дефицитов по тем или иным видам продуктов – настолько велики объемы производства.

Например, в той же зернопереработке загрузка предприятий сегодня составляет максимум 70%, и эта ситуация характерна для всех регионов страны. Ранее Большаков рассказывал , что в молочной отрасли при наличии мощностей по переработке на 2 млн тонн в год предприятия перерабатывают только 1 млн тонн молока.

Алтайские производители могут конкурировать либо на полках магазинов (а здесь правят бал торговые сети), либо за экспортные рынки.

“Единственный путь развития для [алтайской] зернопереработки — экспортный. В центральную часть мы непроходные из-за тарифов и логистики, кроме того, там есть и своя, не менее мощная переработка“.

Это же справедливо и для ряда других переработчиков.

Взято отсюда.

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