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Трое мужчин избили жителя Бийска и отобрали у него часы и 240 тысяч рублей

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Злоумышленников задержали и возбудили против них уголовное дело

Трое мужчин избили жителя Бийска и отобрали у него часы и 240 тысяч рублей

Фото: unsplash.com

В Бийске полицейские задержали злоумышленников, подозреваемых в разбойном нападении, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Накануне утром 38-летняя горожанка обратилась в дежурную часть и рассказала, что около дома по улице Разина неизвестные напали на ее соседа. Стражи порядка тут же выехали на место и в ходе общения с 46-летним потерпевшим выяснили, что на парковке к нему подбежал мужчина и распылил в лицо содержимое перцового баллончика.

После этого пострадавший пошел в сторону подъезда, но к нему подбежали трое хулиганов и стали его избивать, а также отобрали у него наручные часы и 240 тысяч рублей. Спугнула нападавших соседка, которая крикнула им в окно.

“В кратчайшие сроки полицейские установили личности и задержали подозреваемых в разбое. Ими оказались 33-летний житель Бийского района, а также 36-ти и 25-летние бийчане. Все ранее судимые. В содеянном они признались”, – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбойном нападении.

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