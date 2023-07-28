Трое туристов из Иркутской области пострадали при опрокидывании квадроцикла на Алтае

Среди пострадавших – 11-летняя девочка

Фото: 04.мвд.рф

Ребенок и двое взрослых пострадали при опрокидывании квадроцикла в Горном Алтае.

Как сообщили в региональном МВД, авария случилась 26 июля около 19:35 в окрестностях села Чемал. 20-летний житель Иркутской области ехал по грунтовой дороге на квадроцикле “Сокол”, но в один момент не справился с управлением и угодил в кювет.

“В результате ДТП в районную больницу за медицинской помощью обращались пассажиры транспортного средства: женщины 47 и 38 лет, а также 11-летняя девочка – все жители Иркутской области”, – рассказали в полиции.

Правоохранители выяснили, что парень сел за руль, не имея водительских прав. А пострадавшие ехали без мотошлемов. В итоге в отношении водителя завели дело об административном правонарушении за это, а также за нарушение требований к перевозке детей.

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