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Троих детей забрали у сибирячки после подзатыльника девочке в лифте дома

редактор01 mins

Мать оштрафовали, следователи СК начали проверку

Фото: кадр из видео АСТ-54

В Новосибирске сотрудники ПДН изъяли троих детей из семьи после появления в соцсетях видео, на котором женщина дает “воспитательный подзатыльник” ревущему ребенку, пишет “КП-Новосибирск”.

“Мать оштрафовали за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, следователи СК начали проверку. 7 августа забрали троих детей из семьи”, – отмечает издание.

Осведомленные соседи рассказали, что женщина с мужем примерно месяц снимают квартиру и живут в основном на детские пособия. А их старшая пятилетняя дочка допоздна гуляла на детской площадке без присмотра.

“Мы написали заявление в полицию на эту семью, но никакой реакции не было”, – рассказали жители дома.

При этом дети одеты прилично, выглядят опрятно. Но, по мнению соседей, родители явно недосматривают за ними и сурово их воспитывают. Они уверены, что из благих намерений опубликовали видео с подзатыльником в соцсетях и написали жалобы правоохранителям.

Юрист Георгий Солдатов пояснил изданию, что из-за видео с подзатыльником забрать ребенка не могут, можно лишь составить протокол и привлечь к административной ответственности. После такого предупреждения органы опеки могут пойти в суд для ограничения или лишения прав ребенка.

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