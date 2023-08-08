Троих детей забрали у сибирячки после подзатыльника девочке в лифте дома
Мать оштрафовали, следователи СК начали проверку
Фото: кадр из видео АСТ-54
В Новосибирске сотрудники ПДН изъяли троих детей из семьи после появления в соцсетях видео, на котором женщина дает “воспитательный подзатыльник” ревущему ребенку, пишет “КП-Новосибирск”.
“Мать оштрафовали за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, следователи СК начали проверку. 7 августа забрали троих детей из семьи”, – отмечает издание.
Осведомленные соседи рассказали, что женщина с мужем примерно месяц снимают квартиру и живут в основном на детские пособия. А их старшая пятилетняя дочка допоздна гуляла на детской площадке без присмотра.
“Мы написали заявление в полицию на эту семью, но никакой реакции не было”, – рассказали жители дома.
При этом дети одеты прилично, выглядят опрятно. Но, по мнению соседей, родители явно недосматривают за ними и сурово их воспитывают. Они уверены, что из благих намерений опубликовали видео с подзатыльником в соцсетях и написали жалобы правоохранителям.
Юрист Георгий Солдатов пояснил изданию, что из-за видео с подзатыльником забрать ребенка не могут, можно лишь составить протокол и привлечь к административной ответственности. После такого предупреждения органы опеки могут пойти в суд для ограничения или лишения прав ребенка.