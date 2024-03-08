Сначала в машину волонтера, который вез гуманитарный груз для участников спецоперации, врезалась “Лада”, а потом ее смял грузовик

Основатель волонтерского движения из Алтайского края 56-летний Сергей Лунев погиб в жестком ДТП в Воронежской области, сообщает региональное МВД.

Авария случилась на 17 км автодороги М-4 “Дон” – Лиски. 63-летний водитель “Лады Весты” во время разворота столкнулся со встречным Nissan Pathfinder с прицепом, которым управлял алтайский волонтер. От удара Nissan Pathfinder вылетел на встречку, где врезался в “КамАЗ” с 65-летнем мужчиной за рулем.

В результате ДТП Сергей Лунев скончался скончался на месте до приезда скорой помощи.

Ранее два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Павловском районе.

Взято отсюда