Пик эпидподъема пришелся прямо на Новый год, рассказал министр здравоохранения Дмитрий Попов

Фото: amic.ru

Алтайский край переживает эпидподъем сразу по трем инфекциям: ОРВИ, гриппу и коронавирусу. Об этом в ходе пресс-конференции 10 января сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, рост заболеваемости начался еще в прошлом году, а пик пришелся на Новый год.

Тридемия

В Алтайском крае сейчас активно выявляют все три заболевания, пояснил Попов. И добавил, что такая же картина наблюдается в большинстве российских регионов.

Рост заболеваемости начался во второй половине декабря, отметил министр. По его словам, ярче всего пик, который пришелся на 1 и 2 января, отражает статистика вызовов скорой помощи.

“Обычно у нас среднее количество вызовов в сутки по краю – 1600-1700. А 1 января совокупно по региону было 3200 вызовов. И тенденция высокого уровня обращений сохранялась все праздничные дни. На первом месте были вызовы с признаками респираторных инфекций: повышенная температура, кашель, озноб. При такой сверхнагрузке увеличился и период ожидания, и период доезда бригад”, – пояснил Попов.

Доходит до пневмонии

Точные данные по заболевшим он не назвал. Но подчеркнул, что увеличилось и количество госпитализаций: жителей кладут в больницы в том числе и с пневмониями.

“Только за период новогодних праздников по пневмониям госпитализировано 709 человек, по ковиду – 162. Грипп выявили в семи случаях”, – рассказал министр.

При этом ситуацию конкретно по ковиду Дмитрий Попов назвал стабильной. По его словам, из 50 развернутых ковидных коек заняты 34, в реанимациях находится три пациента.

Выявляют и случаи микст-инфекции, когда у пациента выявляют сразу несколько заболеваний. По словам Попова, это самые тяжелые случаи: развитие одной инфекции утяжеляет течение другой.

Возможна вторая волна

Попов отметил, что в этом году эпидемия гриппа в Алтайском крае началась раньше, чем ожидалось.

“Мы слишком рано ощутили эту волну заболеваемости. Традиционно рост по гриппу приходится на конец января и начало февраля. А в этом году непривычно рано. Пока мы выявляем только грипп типа А – это характерно для первого подъема заболеваемости. А уже в марте традиционно приходит грипп типа Б”, – пояснил Попов. Поскольку пик уже пройден, логично ждать дальнейшего снижения заболеваемости по всем трем инфекциям. Но в Алтайском крае всерьез готовятся и ко второй волне тридемии, которая может прийти уже в ближайшее время. По словам Попова, это может произойти из-за окончания школьных каникул.

“Среди детей заболеваемость тоже высокая, но в основном нынешний эпидподъем обусловлен взрослыми пациентами. Отчасти нам в плюс сыграли каникулы. Дети были разобщены, пусть массовые мероприятия и проводились. Но теперь не исключено, что после возвращения детей в школы и детсады заболеваемость вновь может начать расти”, – пояснил Попов.

По его словам, региональные Минздрав и Роспотребнадзор будут тщательно следить за эпидситуацией в ближайшую неделю, чтобы оценить все риски.

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