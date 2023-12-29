Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Троллейбусное предприятие Рубцовска отметило полувековой юбилей

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Троллейбусное предприятие Рубцовска отметило полувековой юбилей

Награждение

Вчера, 28 декабря, временно исполняющий обязанности министра транспорта региона Дмитрий Коровин поздравил сотрудников троллейбусного предприятия, вручил ведомственные награды и почетную грамоту коллективу от Правительства Алтайского края. Он отметил, что это один из видов современного экологического транспорта, и чтобы обеспечивать его надежную работу и комфортное передвижение жителям по улицам города, важна работа каждого сотрудника.

Открытие троллейбусного движения в Рубцовске состоялось 28 декабря 1973 года, за этот период было перевезено более одного млрд человек. Протяженность первого маршрута составляла чуть более 17 км, на линии работало 36 троллейбусов ЗИУ-9. Спустя 8 лет был открыт второй маршрут протяженностью 25,4 км. Троллейбусный парк увеличился до 50 машин.

Ежедневно на линию выходят 36 троллейбусов, а на предприятии работает порядка 500 человек, в том числе есть много трудовых династий.

Для поддержки и развития городского электрического транспорта в 2022 году в рамках государственной региональной программы «Развитие транспортной системы Алтайского края» для Рубцовска было закуплено 7 новых троллейбусов. Из краевого бюджета на это было выделено около 150 млн рублей, из них 135 рублей на сам транспорт и почти 15 млн – на обновление инфраструктуры: замену кабельных линий тяговых подстанций.

Взято отсюда.

новости алтая и алтайская , новости республики алтай сегодня свежие ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Циклон с юга Урала 29 декабря двинется на север

30.12.2023

 Новости Алтай

Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие!

30.12.2023

 Новости Алтай

Герои «Вестей»: бабушка Тася и дедушка Саша

30.12.2023

 Новости Алтай

Краевой следком возбудил уголовное дело после обрушения крыши в рубцовской двухэтажке

30.12.2023

 Новости Алтай

Вечерний выпуск новостей за 29 декабря 2023 года

30.12.2023

 Новости Алтай

Астролог рассказал, какой знак зодиака начнет новый год с “обнуления” в карьере

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле зажгли огни на главной ёлке региона

30.12.2023

 Новости Алтай

Следователи начали проверку в отношении персонала барнаульского частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

Руководитель Народной дружины «СтудГвардия» колледжа АлтГУ Максим Столповский стал победителем конкурса «Лучший народный дружинник в сфере охраны общественного порядка»

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix