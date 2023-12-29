Троллейбусное предприятие Рубцовска отметило полувековой юбилей

Награждение

Вчера, 28 декабря, временно исполняющий обязанности министра транспорта региона Дмитрий Коровин поздравил сотрудников троллейбусного предприятия, вручил ведомственные награды и почетную грамоту коллективу от Правительства Алтайского края. Он отметил, что это один из видов современного экологического транспорта, и чтобы обеспечивать его надежную работу и комфортное передвижение жителям по улицам города, важна работа каждого сотрудника.

Открытие троллейбусного движения в Рубцовске состоялось 28 декабря 1973 года, за этот период было перевезено более одного млрд человек. Протяженность первого маршрута составляла чуть более 17 км, на линии работало 36 троллейбусов ЗИУ-9. Спустя 8 лет был открыт второй маршрут протяженностью 25,4 км. Троллейбусный парк увеличился до 50 машин.

Ежедневно на линию выходят 36 троллейбусов, а на предприятии работает порядка 500 человек, в том числе есть много трудовых династий.

Для поддержки и развития городского электрического транспорта в 2022 году в рамках государственной региональной программы «Развитие транспортной системы Алтайского края» для Рубцовска было закуплено 7 новых троллейбусов. Из краевого бюджета на это было выделено около 150 млн рублей, из них 135 рублей на сам транспорт и почти 15 млн – на обновление инфраструктуры: замену кабельных линий тяговых подстанций.

Взято отсюда.

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