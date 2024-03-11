Труп новорожденного нашли на мусорном полигоне в России

Следователи возбудили уголовное дело

Автомобиль СК / Фото: sledcom.ru

Труп новорожденного мальчика нашли 6 марта на мусорном полигоне твердых бытовых отходов в Петропавловске-Камчатском, сообщили в СК Камчатки.

Следователи возбудили уголовное дело по статье “Убийство матерью новорожденного ребенка”.

Правоохранители осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили комплекс судебных экспертиз. Сейчас сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

В феврале в Новосибирске 22-летняя девушка выбросила в мусорный бак новорожденного сына. Мальчика вовремя спасли и решили отдать на воспитание бабушке.

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