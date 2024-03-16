Трудности временны. Гороскоп на 16 – 22 марта

Авторский гороскоп на неделю по знакам зодиака подскажет, чего вам ожидать в это время.

ОВЕН

Ловите счастливый шанс купить-продать недвижимость и домашние вещи, навестить родные края, далеко живущих родственников… Будут хорошие возможности пообщаться, получить положительные эмоции. Здоровье в целом тоже улучшится. Судьба готова предоставить много поводов для радости!

ТЕЛЕЦ

В круговерти повседневных дел вам приходится прикладывать усилий больше обычного. Неделя принесет некоторые сложности в общении, может пошатнуться ваша уверенность в себе и своих силах. Все это преходяще, временный упадок настроения. Не унывайте, все идет своим чередом и результат обязательно будет.

БЛИЗНЕЦЫ

Внезапно появится желание съедать больше обычного, тяга к вкусненькому. Усилится эмоциональность, у вас будет потребность в разговорах по душам. Желательно выплескивать накопившиеся чувства в позитивном ключе, в противном случае вы загоните стресс внутрь себя.

РАК

Сбои со здоровьем, как вашим, так и близких, могут оказаться так некстати. Закрутится целая цепочка различных затруднений, застопорятся дела. Все, что сейчас складывается не так, как бы вам хотелось, носит временный характер.

ЛЕВ

Возможны трения со спутниками жизни. Недопонимание из-за их излишней, с вашей точки зрения, самостоятельности. Но и у вас будет немного капризное настроение. Лучше побольше спать, отдыхать на этой неделе, созерцать и отстраниться от активной деятельности.

ДЕВА

В ближайшие дни молчание – золото! Желательно сдерживать себя изо всех сил, хотя при общении с некоторыми людьми будет подмывать сказать хоть словечко. И действительно, у вас могут быть в запасе железобетонные аргументы, но, поверьте, время еще не пришло. Через неделю выскажетесь.

ВЕСЫ

Есть сложности в моменте, но они преходящи. Это перепады настроения у вас и окружения, расстройство сна, повышенное беспокойство – этим наэлектризован воздух. Но в большинстве своем страхи раздуты. Подумайте о здоровье и его профилактике, слишком многое сейчас завязано на вас.

СКОРПИОН

Желательно не совершать резких движений, не проявлять характер, особенно во взаимоотношениях с мужчинами, и не проверять глубину их терпения. Любые необдуманные поступки сейчас не во благо. Отпустите ситуацию, поставьте на паузу события и балуйте себя.

СТРЕЛЕЦ

Хорошо идет решение рабочих вопросов, приветствуются любые перемены в этой сфере, а также активное внимание на личную жизнь. Как говорится, «хватит ждать милостей от природы, взять их – вот наша задача». Если вы свободны и в поиске – активизируйтесь и заявите о себе миру.

КОЗЕРОГ

Сейчас не стоит слишком много работать, успеете. Лучше переключиться на общение и отдых. Если можно, позвольте себе небольшие поездки, чаепития, нарушение рабочего расписания… Вспомните о том, что вы не робот и нуждаетесь в послаблениях.

ВОДОЛЕЙ

Дети могут одновременно и радовать успехами, и в то же время отбиваться от рук вследствие вашей тотальной занятости в последнее время. Ведь вы наверняка много работаете и ощущаете нехватку свободного времени. Еще вы несколько растеряны от обилия планов и проектов. А каким отдать приоритет, пока непонятно.

РЫБЫ

Большинство представителей знака не только могут испытывать чувство одиночества, но еще и не внемлют здравым, разумным аргументам. Пресекают попытки поговорить по душам, отталкивают от себя людей. Даже у любящих пар возможно охлаждение. И в то же время это своеобразная проверка истинности чувств, и вскоре она закончится.

Нина СТРЕЛЬЦОВА

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Взято отсюда.

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