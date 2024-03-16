Туда не ходи, сюда не смотри. Кому и как сообщить о нарушениях на выборах?

В России стартовал второй день голосования на выборах президента

Выборы президента России в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В России идет второй день голосования на выборах президента. Более 150 тысяч наблюдателей следят, чтобы голосование шло гладко, законно, без нарушений. Но порой случается всякое (и не всегда по злому умыслу). Рассказываем, как распознать нарушения на выборах и что в этом случае делать.

Что считается нарушением на выборах?

Существует несколько видов нарушений на выборах. Приводим некоторые:

нарушение процедуры голосования (если вы пришли на участок и увидели, что кто-то за вас проголосовал; если к вам подошли вне избирательного участка и предложили проголосовать в переносной ящик; если вам предлагают получить открепительное удостоверение и проголосовать на другом участке; если члены избирательной комиссии не требуют документов, удостоверяющих личность, для выдачи бюллетеня; если кто-то выносит из участка избирательные бюллетени);

отказ в регистрации кандидатов;

принуждение к получению открепительных удостоверений;

превышение допустимой суммы расходов на избирательную кампанию;

принуждение к досрочному голосованию с целью подделки бюллетеней;

вброс бюллетеней;

подделка протоколов, ошибки в подсчетах бюллетеней членами комиссий;

подкуп, шантаж или административное давление на избирателей;

незаконное удаление наблюдателей;

сокрытие информации о выборах;

распространение дезинформации о конкурентах;

заранее проставленные еле заметные символы (в квадратиках за “правильного” кандидата), которые затем считывает КОИБ.

незаконная агитация (по закону накануне выборов и в дни голосования должен быть день тишины).

Что делать, если обнаружил нарушения на избирательном участке?

Для начала объясните членам комиссии, в чем заключается увиденное вами нарушение. Постарайтесь объяснить позицию спокойно в неконфликтной форме, ведь процедуру голосования не всегда нарушают по злому умыслу, иногда это происходит по незнанию. Сошлитесь на соответствующий закон, где прописан порядок голосования. Обратите внимание наблюдателей на происходящее.

Если решить проблему не удалось, составьте и подайте жалобу о допущенном нарушении в участковую избирательную комиссию. Документ должен быть оформлен в двух экземплярах и обязательно подписан двумя свидетелями. К заявлению прилагается акт о нарушении закона о выборах, в котором должно быть указано место, дата и время нарушения (номер участка, адрес помещения для голосования); дата и время нарушения и составления акта; описание факта нарушения; ФИО и адрес наблюдателей, составивших акт; ФИО свидетелей нарушений; подписи лиц, составивших акт, в том числе свидетелей нарушения.

Если в УИК не удовлетворили жалобу, подайте ее в крайизбирком или ЦИК. Также можно отправить жалобу через электронную приемную или позвонить на горячую линию информационно-справочного центра ЦИК по номеру: 8 800 200 00 20 или 7 495 606 98 88 (для тех, кто находится за рубежом).

В крайнем случае можно вызвать полицию или обратиться к полицейскому, который дежурит на участке. Если правоохранители бездействуют, можно сообщить об этом в прокуратуру. Если ничего не помогло, остается подать иск в суд.

Кстати, за отдельные виды нарушений предусмотрен штраф, а в некоторых случаях последует даже уголовная ответственность.

новости Локтевский



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