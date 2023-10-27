Турчак сообщил об увеличении финансирования народной программы “Единой России”

На реализацию народной программы ЕР в проекте трехлетнего бюджета заложено 7,7 трлн рублей

Обсуждение бюджета в Госдуме / Фото: пресс-служба “Единой России”

Проект бюджета на предстоящую трехлетку приняли в Госдуме в первом чтении 26 октября. Консолидированную поддержку документу выразила фракция “Единая Россия”. В нем отражены поручения президента и положения народной программы партии, сообщает сайт ER.ru.

Три приоритета

Решением совета фракции “Единой России” и постановлением Госдумы ко второму чтению документа будут предусмотрены дополнительные расходы на развитие села, стимулирование промышленности, поддержку науки и образования, а также на социальную сферу.

“Получился достаточно сбалансированный бюджет. Что касается народной программы, то все мероприятия, которые нами запланированы, имеют конкретную строчку в бюджете. Поэтому нам в сентябре 2024 года, когда наступит очередной единый день голосования, будет, чем отчитаться об исполнении народной программы”, – подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на собрании фракции “Единой России” с участием министра финансов Антона Силуанова перед пленарным заседанием в Госдуме.

Как сообщил министр, три основных приоритета бюджета – это обеспечение оборонной безопасности и вклад в победу, выполнение всех социальных обязательств и обеспечение технологической независимости, а также модернизация экономики России.

Обсуждение бюджета в Госдуме / Фото: пресс-служба "Единой России"

“Выполнение социальных обязательств – наш приоритет. Все задачи, которые поставил президент в послании и в решениях народной программы, включены в бюджет”, – подчеркнул Антон Силуанов.

МРОТ будет проиндексирован на 18,5% – это обеспечит рост зарплат почти 5 млн человек и в целом рост зарплат в бюджетной сфере. Индексируются на уровень инфляции пособия, пенсии, маткапитал.

Увеличатся расходы на безопасность страны. 10,8 трлн рублей направят на обеспечение обороноспособности, увеличение закупок для нужд армии, обеспечение военнослужащих на передовой. Предусмотрено финансирование на технологическое развитие России, в том числе повышенное финансирование на станкостроение, – более 120 млрд рублей. Более триллиона рублей ежегодно будет направляться на развитие дорожного хозяйства.

По инициативе “Единой России” продолжатся программы модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения аварийного жилья. Решены задачи по поддержке регионов. Общий объем трансфертов им составит 3,2 млрд рублей.

Андрей Турчак / Фото: пресс-служба "Единой России"

Учесть все предложения

Андрей Турчак отметил, что ко второму чтению бюджета “Единая Россия” проработала ряд поправок. Их зафиксировали в постановлении по итогам принятия финансового документа в первом чтении.

Поправки разделены на несколько блоков. Это развитие села и поддержка аграриев, стимулирование промышленности и обеспечение технологического суверенитета, поддержка образования и науки, социальная сфера.

В частности, партия предлагает на 26,4 млрд рублей увеличить финансирование программы комплексного развития села.

“Общий объем составит 88,6 млрд рублей. Эти средства позволят обеспечить большее количество поселков центральными коммуникациями, газом, дорогами, ФАПами, домами культуры и спортивными объектами. Также на 11,5 млрд рублей будут увеличены расходы на возвращение земель сельхозназначения в оборот. И на 3 млрд рублей вырастет прямая поддержка сельхозорганизаций”, – сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета “Единой России” напомнил, что вопросы поддержки образования и науки на Программной комиссии поднимали координаторы народной программы. Их поддержал и председатель “Единой России” Дмитрий Медведев, и Минфин.

Андрей Турчак подчеркнул, что бюджет по-прежнему остается социально направленным. Секретарь Генсовета “Единой России” отметил, что удалось договориться с Минтрудом и Минфином об увеличении на 6 млрд рублей программ профессионального обучения отдельных категорий граждан.

Кроме того, “Единая Россия” решила вопрос с выделением дополнительных средств на закупку лекарств для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. На эти цели направят 6 млрд рублей.

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