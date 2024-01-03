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Турецкие яйца прикатились на подмогу в Россию

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03 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Первая партия яиц из Турции в количестве 316,8 тыс. штук ввезена в Россию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

“3 января через пункт пропуска “Яраг-Казмаляр” ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316 800 штук) для дальнейшей реализации на территории России”, – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Россельхознадзор ранее выдал разрешение на ввоз яиц 21 предприятию Турции.

В декабре 2023 года в РФ также начали поступать яйца из Азербайджана.

Стабилизация же ждет Россию уже в начале этого года, уверены в Минсельхозе. Это произойдет на фоне увеличения “домашнего” производства и поступления продукта из дружественных стран по нулевой пошлине.

Фото: freepik.com

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Автор: glavred

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